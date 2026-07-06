Лукашенко нашел нового "виновника" войны России против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз удивил своим заявлением. Он обвинил "международную партию войны" в войне России против Украины.

Об этом Лукашенко заявил во время церемонии чествования выпускников военных учебных заведений.

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Что известно о заявлении Лукашенко?

Лукашенко заявил, что Европейский Союз, несмотря на декларации о приверженности миру, якобы взял курс на милитаризацию, тратя миллиарды на закупку вооружений и нагнетая "истерию" вокруг "угрозы с востока".

По его словам, главным очагом напряженности в регионе остается война в Украине, а ее продолжение якобы выгодно международной "партии войны", которая, по его утверждению, стремится затянуть противостояние.

То, что в Украине продолжается война, – это плохо. Мы выступаем за мирное урегулирование всех вопросов. Но, как я уже сказал, международная "партия войны" этого не хочет,

– заявил Лукашенко.

Всю вину президент Беларуси возложил на "партию войны", однако подробности раскрывать не стал и не назвал, кто именно за ней стоит.

Лукашенко заявил, что не отправит своих военных на войну в Украину

Александр Лукашенко выступил с новым заявлением о войне в Украине. Он говорит, что белорусы не хотят воевать, но "и перед врагом не склонят головы".

Белорусский лидер заверил своих военных, что не отправит их "в эту бойню" против Украины.

Он заявил, что Беларуси не нужна война, а боевые действия в Украине являются негативным явлением. По его словам, Минск выступает за мирное урегулирование, однако этому, как он утверждает, препятствует международная "партия войны".