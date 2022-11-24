Будет полное уничтожение Украины, – Лукашенко заговорил о "мирных" переговорах с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о переговорах Украины и России. Он считает, что дальнейшее сопротивление грозит нашей стране полным уничтожением.

Лукашенко считает, что сейчас "все в руках Украины". Об этом президент Беларуси заявил местным журналистам, передает 24 канал.

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Лукашенко заговорил о "полном уничтожении Украины"

Всё в руках Украины. Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – к тому же, в огромном количестве – людей. Тяжело, сложно, но нужно остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности Украины – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться,

– считает политик.

По словам Лукашенко, во время Второй мировой с советской стороны погибли 30 миллионов человек, но сейчас якобы "никто об этом не вспоминает".

"Мы справимся, все это загладим. Пожалуй, даже наше поколение сможет объяснить украинскому народу, что произошло", – добавил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией.

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Сколько техники передал россиянам Лукашенко в октябре

Как стало известно, только за октябрь режим белорусского диктатора Александра Лукашенко передал России более 200 единиц военной техники.

Общее количество передаваемой техники составляло 211 единиц:

98 танков Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без башен

53 грузовика "Урал".

Россия открыто шантажирует Украину: что известно

Дмитрий Песков сделал циничное заявление на следующий день после очередного массированного ракетного удара по Украине, унесшего 5 жизней и обесточившего ряд областей и даже часть Молдовы.

Песков уже не скрывает, что ракетный террор является банальным шантажом, чтобы принудить Украину к переговорам. Поэтому рупор Кремля решил повторить тезис о том, что якобы руководство Украины может согласиться на условия россиян и тогда страдания прекратятся.

Советник ОП Михаил Подоляк в ответ осудил не только действия России, но и мира. Он заявил, что мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну, и размышляет над тем, нужно ли "называть террориста террористом".

На экстренном заседании Совбеза ООН, инициированном Украиной, после массированной ракетной атаки 23 ноября, постпред России Василий Небензя решил обвинить Украину в ударах по гражданским объектам – якобы в гражданские объекты попадают ракеты украинского ПВО, а не запущенные Россией.

В ответ на это постпред Украины Сергей Кислица опубликовал сообщение, в котором написал, что слушать Небензю – одна из самых трудных задач. К сообщению дипломат добавил фото в футболке с надписью "ушел ты, Путин" и продемонстрировал ответный жест. Поэтому у россиян знатно подгорело.

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