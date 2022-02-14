Лукашенко объяснил, зачем ему учения с Россией возле границ Украины

Александр Лукашенко говорит, что решил усилить границу с Украиной, поэтому там и проходят военные учения. Самопровозглашенный президент Беларуси назвал несколько причин. Говорит якобы о "потоке оружия, белорусских беглецах и формировании лагерей".

Лукашенко заявил, что учения Беларусь проводит, чтобы определить, "где держать небольшое количество войск".

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Лукашенко просил Путина

Белорусский политик рассказал, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и предложил провести совместные учения. Лукашенко упомянул об общем ПВО, C-400, "Искандерах" и другой технике, которую Минску поставляет Москва.

Он согласился, говорит: "Хорошо, мы подключимся". Подключились. Так почему кричат, что мы здесь против Украины что-то создаем. То есть совсем другой фон,

– убеждает Лукашенко.

Он добавил, что, несмотря на масштабные учения, хочет сохранить с украинцами хорошие отношения.

Что известно о белорусско-российских учениях

Беларусь вместе с Россией проводят совместные военные учения "Союзная решительность". Они продлятся до 20 февраля.

Россия утверждает, что во время учений отрабатывают задачи относительно прекращения и отражения внешней агрессии во время ведения оборонной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Маневры отрабатывают на территории Беларуси. Привлекли ряд полигонов: Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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