Покинуть легко, вернуться – нет, – Лукашенко отличился заявлением о выходе Украины из СНГ

Диктатор Лукашенко заявил, что когда-то советовал Петру Порошенко не выходить из СНГ. Мол, сделать это легко, но проблем и потерь от этого будет много.

Когда кто-то говорит о выходе из СНГ, Лукашенко вспоминает пример Украины, которая, по его мнению, поступила неправильно. Такое заявление Лукашенко публично сделал на встрече глав правительств стран СНГ в Минске.

Кстати Лукашенко собрался прививать украинцев и граждан ЕС "Спутником V" на границе Беларуси

Порошенко якобы говорил с Лукашенко о выходе из СНГ

Лукашенко рассказал, что к нему якобы обратился Петр Порошенко и рассказал, что хочет выйти из СНГ. Диктатор отметил, что тогда дружил со всеми и с иронией сказал – "какими бы желто-голубыми или оранжевыми они не были".

По его словам, Лукашенко дал совет, что спешить не нужно. В случае, если сам Порошенко не хочет приезжать на заседания СНГ, можно отправлять туда своего посла. Объяснял он это тем, что "назад в общество уже не примут".

Выйти ты всегда успеешь. Я об этом и Михаил Саакашвили говорил. Вот войти обратно – много будет расходов и проблем. Ну что мы здесь, в СНГ, такого творим, что может мешать независимости Украины? Да ничего,

– сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, Порошенко затем год пострадал, а впоследствии все же вышел и сделал это "втайне". О самом заявлении Порошенко Лукашенко сказал, что это "его вытаскивали, а не он решил". Выход из СНГ белорусский диктатор оценил иронично словами "ну и что с того случилось?".

Украина до сих пор выходит из соглашений, которые когда-то подписала с СНГ

После трех лет с момента выхода наше государство продолжает выходить из соглашений СНГ, которые когда-то подписала. Всего таких документов более 200, денонсация продолжается.

В мае Украина покинула соглашение о таможенном сотрудничестве в рамках стран СНГ.

В апреле правительство решило выйти из договора о межгосударственном резерве средств защиты животных.

Тогда же Украина покинула соглашение, касающееся правил происхождения товаров развивающихся стран.

В феврале президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина разорвала договоренности с СНГ о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.