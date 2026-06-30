Может остановить Путина, – политтехнолог указал на интересный нюанс в визите Лукашенко в Китай

Александр Лукашенко посетил Пекин с рабочим визитом. Находясь в Китае, белорусский диктатор говорил о дружеских и теплых отношениях со страной, не скупился на комплименты в адрес Си Цзиньпина.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что не стоит недооценивать сотрудничество Китая и Беларуси. У стран есть крупная совместная инвестиционная программа, а Пекин активно инвестирует в белорусскую экономику, чего нельзя сказать о России.

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Почему именно сейчас Лукашенко отправился в Беларусь?

Сегодня Китай лишь взял сырье и готовую продукцию из России, тогда как Беларусь рассматривает как своего партнера, вкладывает туда много средств. Причина в том, что Беларусь – это путь в Европу, вместе можно создать немало совместных программ.

Глава Беларуси мыслил стратегически, потому что он всегда рассматривал Китай как способ уравновесить Россию. Именно это он сейчас и пытается сделать. Он отправился в Китай за помощью, чтобы оказать влияние на Россию, заставить ее не давить на него и не использовать белорусскую территорию для атак на Европу.

Лукашенко категорически не хочет воевать, поэтому он и отправился в Китай просить помощи. Ведь Китай – это единственная страна, которая, по его мнению, может остановить Путина,

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что белорусский диктатор сегодня находится под двойным давлением – со стороны России и Украины. Ведь в Киеве от него требуют прекратить сотрудничество с врагом, отключить ретрансляторы, перестать помогать России. Итак, единственное, что осталось Лукашенко, – это поехать в Китай и попросить Си Цзиньпина как-то повлиять на ситуацию.

Почему засуетились российские пропагандисты?

Интересно, что визит Лукашенко в Беларусь никак не освещался российской пропагандой. Раньше существовал тезис, что Лукашенко ничего не может без Путина, но вдруг он начал выступать в качестве самостоятельного игрока. Сейчас его положение выглядит более сильным, чем у российского диктатора.

"У него есть пространство для маневра. Лукашенко понимает важность Беларуси для Китая, а также для России, поэтому активно разыгрывает эту карту. Но у него есть проблема. Это Украина, которая помнит, что именно с белорусской территории наступали российские войска. Даже если об этом забудут в Европе, мы им напомним", – подчеркнул Тарас Загородний.

Политтехнолог объяснил визит Лукашенко в Беларусь: смотрите видео

Давление, которое сейчас оказывает Украина, очень опасно для Лукашенко. Он боится ударов по своей территории. Не лучше положение и у россиян, поскольку перед ними стоит выбор, что делать дальше: отпустить Лукашенко или оккупировать страну. Ведь белорусский диктатор становится для них неудобным.

Таким образом, сегодня Беларусь выглядит для Пекина более стабильной и предсказуемой страной, чем Россия. Также слабее выглядит позиция Путина. Во всем этом главная цель Лукашенко – переждать и удержаться у власти дольше, чем глава Кремля. Тогда он сможет всем рассказывать, что якобы не поддерживал действия России и хотел избежать войны.

К слову, накануне встречи с Си Цзиньпином Александр Лукашенко провел частные переговоры с Путиным. Ключевыми темами стали экономика и сотрудничество между странами. Интересно, что встреча состоялась в резиденции диктатора на Валдае, куда обычно не приглашают международных лидеров.