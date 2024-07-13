Лукашенко заявил, что "трудностей с украинцами" на границе нет: появилась реакция ГПСУ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что напряжение на границе с Украиной "ликвидировано". Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу объяснил, как надо понимать заявления Лукашенко.

По словам Лукашенко, Украина отвела свои Вооруженные силы от границы с Беларусью "после определенной работы" со стороны РБ, поэтому и диктатор прибегнул к этому же шагу.

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Что говорят в ГПСУ о заявлениях Лукашенко

Они сами сначала создали для себя угрозу, сами ее и сняли. Это продолжение информационного воздействия, который осуществляет Беларусь, подыгрывая России и вообще пытаясь демонстрировать свою военную активность и участие в милитаристских процессах,

– высказался спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Интересно, что Лукашенко говорил о своих "мирных намерениях" в отношении Украины, мол, воевать не будет.

"Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска надо убирать с границы. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не намерены воевать и не собираемся здесь концентрировать свои вооруженные силы, кроме сил специальных операций", – сказал он.

Беларусь идет на сближение с Китаем – возможно, за спиной у России

В Беларуси продолжаются совместные с Китаем военные учения. В ГУР следят за ситуацией и пока не видят угрозы наступления на Украину.

Эксперты считают, что это сигнал о сближении двух стран, ведь учения проходят без участия "российских друзей". К тому же на днях Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).