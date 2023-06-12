Лукашенко сознательно содействует войне: Беларусь передала России более ста тысяч тонн боеприпасов
В течение года Беларусь во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко передала России 131 582 тонны боеприпасов, которые использовались в войне с Украиной. Об этом пишет мониторинговый канал "Беларускі Гаюн". Это своеобразная отплата Владимиру Путину за то, что Лукашенко не отправил в Украину свои войска.
Об этом 24 Каналу отметил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. Он подчеркнул, что уже не должно быть иллюзий по поводу участия Лукашенко в войне. Он договаривался об этом с Путиным заранее.
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Договоренности с Путиным
По словам Латушко, Лукашенко договорился с Путиным о войне еще задолго до 24 февраля 2022 года. В частности, 4 ноября 2021 он подписал с кремлевским главой военную доктрину союзного государства.
Мы нашли несколько дней назад видеозапись подписания. Лукашенко находился в Минске, Путин – в Москве. Нет иллюзий, что Лукашенко упорствует или сопротивляется. Это его роль в этой войне. Его ответственность, которую он несет за войну, которую развязал совместно с Путиным и Россией,
– подчеркнул белорусский оппозиционер.
Павел Латушко о договоренностях Лукашенко с Путиным о войне: смотреть видео
Он предположил, что мог быть вероятный разговор, мол российские войска войдут под эгидой Беларуси и нанесут удар в спину украинцам. Но Лукашенко не предоставил свои войска, понимая, что большинство не стало бы выполнять его приказ и это был кризис. Ни самопровозглашённому белорусскому президенту, ни бункерному руководителю это было невыгодно.
"Поэтому поставка оружия – та часть, которую Лукашенко выполняет взамен того, что не отправил свои войска. Он передает боеприпасы", – объяснил Латушко.
Деятельность Лукашенко: последние новости
- По сообщению мониторинговой группы, передача белорусскими властями боеприпасов России продолжается до сих пор и в огромном количестве. Объемы выросли в десятки раз сразу после 24 февраля 2022 года.
- Лукашенко пытался передать оружие нелегальным мигрантам о чем сообщил глава Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс 10 июня. Этих людей планировали отправлять на пересечение белорусско-латвийской границы.
- Путин и Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия уже в начале июля. Для этого должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура. Но это плохо кончится для обеих сторон.