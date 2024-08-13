Лукашенко снова выручает Путина

Согласно информации, которая появилась в Беларуси, Александр Лукашенко дал распоряжение минобороны Беларуси передать российской стороне некоторое количество военной техники из состава действующих подразделений.

Интересные новости приходят из Беларуси

Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но даже если и так, то на самом деле нельзя сказать, что новость таки новая. В 2022 году Беларусь стала первой страной, которая передавала технику и боеприпасы России, когда та столкнулась с проблемой высоких потерь и ограниченных возможностей по их компенсации.

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Например, в 2022 году только с 969-й базы резерва танков вывезли более 100 единиц танков Т-72А. Боеприпасы были вывезены в количестве более 65 тысяч тонн.

В нынешней ситуации, катастрофических потерь российских оккупационных войск и открытие еще и Курского направления, к которому российское командование не было готово, запрос о технике от России вполне логичен и предсказуем.

Кроме того, из Беларуси отправляются расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон России для отработки вопросов боевого применения. Не исключено, что именно в рамках проведения этих мероприятий в Россию будет переброшена и техника.

Но, что самое интересное, то это то, что информация о передаче техники касается действующих подразделений. А это наводит на вопрос – а что произошло со складами и арсеналами? Неужели Лукашенко в 2022 году позволил им все опустошить, а теперь приходится отдавать то, что в комплекте?

В общем это интересная информация к размышлению.