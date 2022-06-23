Лукашенко поехал к Путину на многодневную "рабочую встречу"

Самопровозглашенный президент Беларуси решил наведаться в Россию к главе Кремля. У Путина и Лукашенко, наверное, есть много чего обсудить, ведь визит будет длиться минимум 3 дня.

О деталях встречи рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. Он отметил, что Лукашенко уже прибыл в Россию.

Ранее В Минобороны оценили риски нападения со стороны Беларуси

Сначала переговоры будут вестись в Подмосковье, а затем в Петербурге.

В течение 23 – 24 июня глава государства-агрессора и самопровозглашенный глава Беларуси будут общаться на курорте Завидово, расположенном в Московской области. Впоследствии – на субботу, 25 июня, Путин и Лукашенко запланировали совместную поездку в Санкт-Петербург.

О чем будут общаться президенты в течение 3 суток Песков решил не уточнять. Ранее планировалось, что именно Путин приедет в белорусский Гродно на встречу с Лукашенко. Однако 22 июня планы почему-то изменились и на собственный самолет в Россию сел именно белорус.

Неизвестно, прибудет ли Путин еще в Гродно

Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Владимир Путин должен прибыть 30 июня на "Форум регионов Беларуси и России" в Гродно. Однако пока неизвестно, приедет ли в Беларусь глава Кремля, ведь с Лукашенко к этому времени он уже встретится.

Читайте также Белорусские военные роют окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой, – СМИ

Путин попытается заставить Лукашенко к наступлению, – МВД

В МВД Украины считают, что Путин еще раз попытается настоять на том, чтобы Беларусь вступила в войну. По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, у главы Кремля есть рычаги давления, ведь экономика Беларуси очень зависит от российской. Тем не менее и война содержит много рисков для самопровозглашенного белорусского президента.

Риски наступления Беларуси: последние новости

Сейчас в Беларуси продолжаются масштабные военные учения – возле украинской границы. В Генштабе ВСУ говорят, что эти тренировки координируют российские офицеры. Главные направления – диверсия и разведка.

При этом глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что угрозы наступления из Беларуси пока нет. Однако украинские защитники мониторят ситуацию и готовы к любому развитию событий.

В Минобороны также рассказали как белорусы пытаются напугать ВСУ – возле границ разместили срочников и деревянные муляжи танков.

Больше о деревянных танках-муляжах в видео: