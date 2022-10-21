Лукашенко показали белорусские беспилотники: планируют ли их применять в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон в Брестской области. Там ему показали беспилотники белорусского производства и другую технику.
Лукашенко осмотрел беспилотные авиационные комплексы, стоящие на вооружении армии. Об этом пишут белорусские СМИ.
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Лукашенко не хочет, чтобы беспилотники применяли в Украине
Ему показали боевое применение беспилотных летательных аппаратов, а также комплексное боевое применение средств борьбы с БПЛА.
Сам Лукашенко убежден, что желающие приобрести белорусские беспилотники найдутся. Их будут продавать тем, кто пожелает. Однако самопровозглашенный президент Беларуси надеется, что "звезды не будут воевать в Украине".
Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди,
– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
Лукашенко показали беспилотники / Фото из телеграм-канала Лукашенко
Беспилотники белорусского производства / Фото из телеграм-канала Лукашенко
Другая военная техника / Фото из телеграм-канала Лукашенко
Перед Лукашенко также разложили и военные аптечки, отметив, что они отвечают стандартам НАТО. Белорусский диктатор отметил, что "индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской, а даже лучше".
Какая ситуация на границе с Украиной
- Россия создает напряжение на Севере Украины, угрожая повторным вторжением из Беларуси. Вероятность нового наступления России из Беларуси оценила британская разведка. Там уверяют, что вторжение белорусов маловероятно.
- 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили о том, что растет угроза нового наступления из Беларуси. В то же время, направление наступления может сместиться с Киевщины на Запад белорусско-украинской границы.
- Следует отметить, что Россия производит частичную мобилизацию, пополняя свои резервы живой силой. Однако с техникой у кафиров возникли проблемы.
- В октябре в Беларуси была замечена опрокидывание военной техники именно в направлении России. Кремль опустошает военные склады Белоруссии. Беларусь же перекидывает свою технику внутри страны с тактическим знаком двойка в треугольнике.