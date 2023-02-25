Лукашенко собрался в Китай с визитом на три дня "выстраивать отношения"

Александр Лукашенко собрался лететь в Китай. Говорит, будто ему нужно выстраивать "дружбу" из КНР.

Визит запланирован на 28 февраля – 2 марта. По словам Лукашенко, они планируют сотрудничать и в политической сфере, чтобы "реагировать" на острейшие вызовы в современной международной ситуации.

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Что известно о визите Лукашенко

Этот визит станет продолжением многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой,

– заявили в администрации самопровозглашенного президента Беларуси.

Там также напомнили, что Лукашенко в сентябре 2022 года уже встречался с китайской стороной на полях саммита Шанхайской организации. Тогда Минск и Пекин приняли совместную декларацию о выведении отношений на новый уровень – "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".

Что планирует "решить" Лукашенко на этот раз

Лукашенко планирует с Си Цзиньпинем анализировать достигнутое и рассмотреть максимальную реализацию на практике потенциала нового уровня в отношениях. Переговоры пройдут в узком и расширенном кругах.

В центре переговоров должно быть:

вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества;

реализация общих "масштабных проектов";

взаимодействие в политической сфере и реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке.

Следует отметить, что эти переговоры запланированы в тот период, когда Китай рассматривает вопросы поставки России оружия. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Китай думает, оказывать ли российским военным "летальную поддержку".

Уже 25 февраля CNN в расследовании выяснили, что Китай, по всей вероятности, еще не принял окончательного решения о передаче техники России. Однако переговоры по цене и объему поставок продолжаются.

Предварительно известно, что переговоры касаются снабжение России беспилотников, артиллерии и боеприпасов (вероятнее всего – для стрелкового оружия, а не для артиллерии).

Также издание Der Spiegel писало, что Россия наверняка ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Их могут передать уже весной.

Более того, американская разведка получила информацию, свидетельствующую о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения.