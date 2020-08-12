Президентские выборы и народные протесты в Беларуси – сейчас одна из главных тем в мировых медиа. Сайт 24 канала собрал самые важные и интересные мысли и комментарии.

Пока властные структуры многих ведущих стран (уже по традиции) выражают "глубокое беспокойство" относительно событий в Беларуси, некоторые СМИ без лишних церемоний называют вещи своими именами – в частности, нарекают Александра Лукашенко "диктатором", который "сфальсифицировал результаты выборов, чтобы сохранить власть".

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"Механизм фальсификаций налажен хорошо"

Лукашенко гордится результатом на выборах – 80,23%. Это средний показатель пяти его предыдущих президентских побед, – подсчитала французская Liberation. – И это прямой признак того, что механизм фальсификаций налажен хорошо, но еще не хватает особой гибкости. Своей сопернице Тихановской власть подарила лишь нереальные и жалкие 9,9%…

В то же время, автор статьи считает, что такие результаты голосования и дальнейшие протесты "наконец привлекли внимание к ситуации в Беларуси, где регулярно нарушаются права человека". В материале процитирован twit главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Притеснениям и жестоким репрессиям против мирных демонстрантов нет места в Европе. Я призываю власти обеспечить точный подсчет голосов и обнародовать правильные результаты выборов".

Москва и Пекин, в зависимости от которых находится жалкая белорусская экономика, уже направили поздравления диктатору Лукашенко, и это много о чем говорит,

– резюмирует Liberation.

"Лукашенко расчистил поле от главных конкурентов"

Масс медиа пишут, что Лукашенко серьезно готовился к этим выборам.

Он понимал, что это будут самая жесткая гонка за все 26 лет его пребывания при власти", – считает Washington Post. – Поэтому накануне попытался расчистить поле от главных конкурентов, посадив двоих в тюрьму и запретив еще одному баллотироваться. При этом Лукашенко отрицал притеснения оппозиции. "Никто не делал репрессий с нарушением закона и не будет этого делать", – заявил президент.

WP напомнил, что 65-летний Лукашенко правит Беларусью с 1994 года – меняя конституцию, сажая в тюрьму оппонентов, запрещая соперникам баллотироваться и подавляя протесты. По данным белорусской правозащитной группы "Весна", перед выборами в течение двух месяцев были арестованы более 1 300 сторонников оппозиции, а также десятки журналистов, блоггеров, активистов и независимых наблюдателей.



Александр Лукашенко готов на все, лишь бы сохранить власть / Фото Getty Images

"Москва в выгодном положении"

Сфальсифицированная победа Лукашенко дала сильные дополнительные козыри России, которая имеет постоянный интерес в отношении Беларуси.

Выборы продемонстрировали, что Лукашенко начал терять хватку, – сказал в комментарии Bloomberg директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – Имея в Минске слабого партнера, Москва оказалась в выгодном положении. Но, правда, есть и определенный риск, потому что Лукашенко становится все менее предсказуемым…

Президент Беларуси обещает давать жесткие ответы на протесты. "Но любое закручивание гаек повредит отношениям с Западом, и именно этого хочет Россия, – отмечает эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор. – Для Лукашенко это несомненно самые тяжелые выборы, и они превращаются для него в настоящий кошмар".

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"Жизнь в Беларуси уже не будет такой, как раньше"

Выгоды России от победы Лукашенко написал и французский Le Monde.

В Беларуси десятки тысяч демонстрантов вступили в противостояние с ОМОНом, – отмечает издание. – Как и после президентских выборов-2010, они оспаривают официальный результат голосования, считая его маскарадом: арестованные кандидаты от оппозиции, непрозрачные ящики и открытые кабинки для голосования без занавесок, избиения и аресты наблюдателей, запрет иностранным журналистам появляться на избирательных участках... Независимо от того, чем завершится противостояние между гражданами, которые разгневаны фальсификациями на выборах, и беспринципным авторитарным режимом, – жизнь в Белоруссии уже не будет такой, как раньше. Ни угрозы, ни запугивания уже не могут остановить людей, главная цель которых – положить конец правлению Лукашенко.

Le Monde напомнил, какими методами пользуется Лукашенко: "Верный своим привычкам диктатор попытался найти врага для запугивания народа. Ранее его любимой мишенью был Евросоюз. На этот раз Лукашенко обвинил Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию. Но привыкший умело маневрировать между Западом и Востоком белорусский диктатор, все же больше ориентируется на Россию. Кремль поставляет в Беларусь газ и нефть по сниженным ценам, что является жизненно важной помощью для ультрацентрализованной и дефицитной экономики страны. Путин, конечно, осознает, что Лукашенко дистанцировался от Москвы, учитывая пример Украины и боясь, что его страну может постигнуть та же участь. Но революция в Беларуси точно невыгодна президенту России".



"Саша 3%" так называют сейчас Лукашенко протестующие / Фото Getty Images

"Лучший вариант для Кремля"

Такого же мнения придерживается и другое французское медиа – Le Figaro.

Лукашенко, который в шестой раз баллотировался в президенты, использует старые навыки и средства борьбы с оппозицией: запугивания и аресты, – пишет издание. – Он прямо заявил, что не видит у власти неопытных "несчастных девушек", и пообещал контролировать ситуацию. Лукашенко представляет себя как единственного гаранта стабильности в стране и пугает всех сговором, который готовился оппозицией совместно с российскими наемниками из ЧВК "Вагнер". В то же время, провластные СМИ и сейчас постоянно напоминают о разговоре накануне выборов между Лукашенко и Путиным, которые якобы поладили между собой, в частности, и по "делу вагнеровцев".

По мнению автора статьи, такие напоминания имеют целью успокоить ситуацию: "Лукашенко, несмотря на свои неожиданные порывы, подозрительность и усталость от власти, по-прежнему остается лучшим вариантом для Кремля".

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"Лукашенко выиграл выборы, а Путин выиграл Беларусь"

С таким громким заголовком вышла статья в чешском Seznam Zprаvy.

Отношения между Москвой и Минском накануне выборов обострились до предела. А потом все сменила одна ночь, – объясняет автор. – В голосовании, которое противоречит всем демократическим правилам, Лукашенко приписал себе убедительную победу. Протесты недовольных белорусов жестко подавляются. Но устроив фальсификацию на выборах, Лукашенко с разгона прыгнул в объятия русского медведя. Он поставил все на одну карту – остаться при власти любой ценой. Кремль готов эту цену заплатить. Для российского режима она невысока: достаточно признать Лукашенко избранным президентом.

В статье говорится о том, что своими геополитическими играми власти Беларуси пытались сохранить суверенитет. "Но не суверенитет страны как таковой". Лукашенко хотел выжать из меняющихся отношений с ЕС, Россией, США и Китаем как можно больше дивидендов для себя. В русское иго впрягаться ему никогда не хотелось. Лукашенко не хочет быть лишь "губернатором российского региона" или ничего не значащим вице-президентом союзного государства. Но и к демократизации авторитарного режима, чего требует Евросоюз, Лукашенко тоже не готов.

Что будет дальше? "Сфальсифицированные выборы и жесткое подавление протестов возвращают отношения между ЕС и Беларусью на пять лет назад, – пишет Seznam Zprаvy. – Опять встает вопрос о введении санкций против Лукашенко и его режима, которые сняли в 2016 году. Однако крайне резкой реакции от Брюсселя также ожидать не стоит. Для некоторых стран-членов ЕС авторитарный Лукашенко лучше, чем "украинская нестабильность" на границах ЕС или полное поглощение Беларуси Россией".

А что думают в Кремле? "Там уже потирают руки, – отмечает автор и цитирует поздравительную телеграмму Путина. – "Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов, а также военно-политических связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси". Сказанное нужно понимать примерно так:

Мы признаем тебя президентом, но за это ждем углубления интеграции и военных баз возле польских границ". Из этой ловушки Лукашенко уже вряд ли выберется…



На протестах в Беларуси уже льется кровь / Фото Getty Images

"С политической точки зрения Лукашенко – ходячий труп"

Еще более жесткие оценки событиям в Беларуси и действиям Лукашенко дает британский Spectator.

Трудно поверить, что Лукашенко сохранит свое полуласковое прозвище "Бацька" после победы на этих выборах – сфальсифицированных, на грани фарса, что спровоцировали жестокие уличные протесты по всей стране, – пишет издание. – Личный контроль Лукашенко над страной базировался на классическом фундаменте диктаторов: на лояльности многочисленных сил безопасности, на элитах, для которых его выживание выгоднее, чем поражение, на населении, которому предложена стабильность в обмен на покорность. Все это объясняет его позорное и необдуманное решение не просто сфальсифицировать выборы, а сделать это поразительно откровенно.

Spectator отмечает, что у Лукашенко на этих выборах был только один реальный соперник – Светлана Тихановская, которая решила баллотироваться после того, как ее муж Сергей был арестован за выступления против действующего президента. Успех Тихановской объясняется тем, что люди увидели шанс изменить ход истории. "Наибольшей угрозой для любой диктатуры есть надежда – белорусы представили будущее без Лукашенко. В ответ диктатор пошел на крайности", – настаивает автор. После ничем не прикрытой фальсификации выборов, было объявлено, что Лукашенко не просто выиграл, а одержал триумфальную победу.

"Конечно, это абсурд, – говорится далее в статье. – Может даже прямая противоположность реальному результату. Однако это последняя ставка Лукашенко, и он действовал наверняка. Ему необходимо было выглядеть мощным, чтобы относиться к выборам и, соответственно, к электорату с презрением и не нести за это наказание. В то же время, протесты были предсказуемыми. И сейчас вопрос в том, что будет через день и через неделю. Если власть сдержит протесты, если силовики останутся лояльными, а элиты – сплоченными, Лукашенко сможет пока удержаться. Однако это лишь отсрочит неизбежное. Лукашенко не сможет восстановить легитимность, а трон из штыков не просто неудобен, он делает монарха зависимым от тех, кто оружие держит. С политической точки зрения Лукашенко – ходячий труп".

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"Белорусское государство – это режим Лукашенко"

Впрочем некоторые эксперты считают, что при всех очевидных минусах Лукашенко, он на сегодня – единственный, кто может сохранить независимость Беларуси. Об этом, в частности, в комментарии порталу Delfi заявил Имантас Мелянас – магистр истории Вильнюсского университета.

Лукашенко не устраивает Путина, потому что не хочет отдавать власть. Лукашенко понимает, что, потеряв власть, скорее всего, потеряет и жизнь, – говорит Мелянас. – Поэтому, каким бы он не был диктатором, мы должны понимать: сегодня белорусское государство – это и есть режим Лукашенко. Нет другого белорусского государства, нет серьезной оппозиции, нет серьезного гражданского общества, хотя бы на украинском уровне. Кроме части населения, которая имеет иллюзии, что они будут жить лучше, если присоединятся к России, и другой части, которая прозападно ориентирована, есть и большинство населения. И это большинство смотрит в рот своему президенту: как он скажет, так и будет – "чтобы не было войны". Если бы Лукашенко сказал, мол, надо объединяться с Россией, это прошло бы безболезненно. Никакая "демократическая оппозиция" этого не остановила бы. Но собственные интересы Лукашенко вошли в противоречие с путинскими, потому что больше четверти века, будучи на этой территории полновластным хозяином, становиться просто наместником, которого Путин может снять за 24 часа, он не хочет.

По мнению магистра истории, Лукашенко сегодня – единственная реальная сила в Беларуси, которая обладает необходимым ресурсом противодействия Путину. "А три девочки – жены и секретарши бывших кандидатов в президенты – не имеют за собой никакого ресурса, никакого опыта", – резюмирует он.



Белорусы стоят стеной за свою свободу / Фото Getty Images

"Запад не решится на серьезные санкции"

У стран Запада есть свои средства влияния на диктатора Лукашенко. Самый мощный – введение санкций.

Лукашенко заслужил санкции, – однозначно считает The Telegraph. – Эта избирательная кампания была самой жестокой и самой грязной в истории страны. Но пока ЕС, Великобритания и США ограничиваются простыми призывами к белорусским властям с осуждением ее действий. Отказ от введения санкций фактически станет лицензией на продолжение репрессий. Но, несмотря на это, Запад вряд ли решится на серьезные санкции. Этому есть несколько причин:

Во-первых, западные руководители опасаются, что санкции против Лукашенко заставят его заигрывать с Россией, перестать вести себя с ней грубо…

Во-вторых, Запад не хочет вводить санкции за то, что уже приложил определенные усилия для улучшения отношений с белорусской властью. Наказать Лукашенко – значит похоронить (по общему признанию, очень скромные) достижения начатого в 2014 году диалога Беларусь – Запад.

Третья причина заключается в сомнениях, что санкции дадут эффект и повлияют на процесс демократизации в Беларуси. По этой логике, если Запад введет санкции, белорусские власти продолжат кампанию жестоких репрессий, потому что ей нечего терять".

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"Европа недооценила белорусов"

Это с огорчением признает польская газета Wyborcza.

Из Беларуси, к сожалению, пришли сообщения о первых убитых и раненых. Насколько далеко зайдет режим? – задает вопрос автор статьи. – Судя по масштабу протестных выступлений, цена, которую придется заплатить Лукашенко за удержание власти в своих руках, окажется высокой и исчисляться десятками, если не сотнями жертв.

До сих пор политика Лукашенко заключалась в балансировании между Россией и Западом, пишет далее газета. С диктатором, руки которого залиты свежей кровью, Запад уже не будет вести диалог. Скорее всего, против Беларуси введут новые жесткие санкции, которые еще сильнее пошатнут ее экономику. Лукашенко не сможет восстановить имидж крепкого хозяйственника, а Россия, которая тоже переживает серьезный кризис, не будет активно ему помогать.

"Воспользуется ли Путин ситуацией, чтобы поглотить Беларусь, как он сделал в 2014-м, оторвав от Украины Крым и Донбасс? Или он решит отмежеваться от зараженной вирусом свободы страны? – снова спрашивает издание. – Ведь в Кремле ничего не боятся так сильно, как "цветных революций". Белорусский ОМОН и армия могут стрелять в демонстрантов, но им не сломить дух народного сопротивления. Из Беларуси он будет распространяться на Россию, где тоже становится все жарче".

И резюме от Wyborcza:

Европа недооценила белорусов, а потому не была готова к их протесту. Сейчас Евросоюз должен разработать план на случай трагической эскалации напряженности, чтобы при необходимости предоставить гуманитарную помощь, принять раненых и беженцев. В условиях пандемии коронавируса, когда количество зараженных вновь начало увеличиваться, это окажется очень сложной задачей.