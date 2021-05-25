Лукашенко пора заняться настоящими террористами, – экс-руководитель СИЗО Алкаев

В Минске 23 мая задержали бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Однако Александру Лукашенко стоит заняться преследованием настоящих террористов.

По словам экс-начальника минского СИЗО Олега Алкаева, если Лукашенко хочет удержать власть силовым способом, то неизвестно, сколько еще будет жертв. Он предположил, что самопровозглашенный президент может увеличить количество уголовных статей.

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Кого стоит преследовать в Беларуси

Алкаев заявил, что "реальными террористами" в Беларуси является ряд лиц. По его словам, это помощник Лукашенко Виктор Шейман, экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков и другие лица.

Как рассказал экс-начальник минского СИЗО, если Лукашенко это сделает, то у него с души "упадет один грех".

Я бы обратился к Лукашенко с просьбой заняться реальными террористами, которые бродят по миру уже 20 лет,

– подчеркнул он.

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Интервью с Олегом Алкаевым и отцом Романа Протасевича: смотрите видео

Что этому предшествовало