Оружия не нужно: Лукашенко едет в Китай выпутываться из ловушки, в которую попал через Россию

28 февраля Александр Лукашенко прилетел в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Существует две версии тем этой встречи: переговоры о поставках китайского вооружения в Россию через Беларусь и более правдоподобная – заручиться поддержкой Китая в экономической сфере.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он убежден, что Лукашенко едет, чтобы заручиться протекторатом Китая как одной из самых влиятельных стран в мире.

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Политолог отметил, что у Лукашенко нет интереса в успешном завершении Россией войны. Для него будут катастрофическими последствия участия в войне как союзника России.

Если Лукашенко в Пекине будет договариваться о военном сотрудничестве с Китаем и Россией, его положение еще больше ухудшается, подчеркнул эксперт. К тому же это перечеркнет все попытки Китая на последней неделе: приглашение коалиции западных стран к диалогу, тезисы о недопущении односторонних санкций и уважение территориальной целостности.

Как сверхдержава глобальной политики нельзя с одной стороны приглашать к миру и диалогу, а с другой – поступать так, как те, кого ты обвиняешь,

– добавил говорящий.

Лукашенко будет просить о протекции

По словам Вигиринского, вовлечение Лукашенко в войну привело к его экономической изоляции. Логистическое плечо экспорта Беларуси лежит через Россию, и у Лукашенко нет особых рычагов влияния на Кремль, а рынки сбыта ему крайне необходимы.

Так Беларусь становится полностью зависимой от России. Для того чтобы Беларуси как-то защититься, ей необходима диверсификация, лежащая в полюсе стран-партнеров Китая. Именно Китай, а не Россия – страна, вокруг которой объединяются, заметил политолог.

К кому ты едешь просить о протекции перед условным средним братом, которым для Беларуси является Россия? К старшему брату, этим старшим братом является Китай,

– подчеркнул эксперт.

Вигиринский убежден, что Лукашенко едет в Китай за инвестициями, потому что ему необходим финансовый рынок. Перед выборами он хочет показать народу, что развивает экономику. Мол, финансовый спад на 5 миллиардов долларов в товарообороте за прошлый санкционный год Беларусь преодолела с помощью партнеров. Очевидно, такими партнерами могут быть Иран и Китай.

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