И Путин подъедет: Лукашенко осмелел и пригласил Байдена в Минск

Джо Байден 20 – 22 февраля посетит Польшу. Александр Лукашенко, очевидно, выпил какие-то таблетки для смелости и предложил президенту США прилететь в Минск.

Интересно, что в Польшу Байден прибудет в день, когда Владимир Путин анонсировал свое маразматическое обращение к федеральному собранию. В Офисе Президента заявили, что визит – символичен и будет свидетельствовать о еще большем объеме поддержки Украины.

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Маразматическое заявление Лукашенко

Лукашенко окончательно утратил связь с реальностью. Он заявил, что Байдену не стоит лететь в Польшу, есть лучший вариант – Минск.

Более того, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что на встречу подтянется и диктатор Путин. Лукашенко расфантазировался и стал обещать Байдену безопасность и комфорт.

Байден встретится с Зеленским

СМИ заявили, что в Польше Байден встретится с Владимиром Зеленским. Никаких деталей пока не раскрывают. В то же время в Офисе Президента ранее рассказали, что из соображений безопасности планы президента по поездкам никогда не озвучивают раньше времени.