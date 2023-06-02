Лукашенко хочет и нас вымазать кровью, – политик из Казахстана о приглашении в "союзное государство"

Александр Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к так называемому "союзному государству". Однако Касим-Жомарт Токаев отказался от "привлекательного" предложения объединиться с российским и белорусским диктаторами.

Общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев рассказал 24 Каналу, что Лукашенко прекрасно понимает, что дни Владимира Путина уже сочтены. А если свергнут его, следующим пойдет Лукашенко.

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Народ не простит Лукашенко

Шураев подчеркнул, что Путин по горло в крови, Лукашенко – по локоть, и он хочет и Казахстан вымазать этой кровью.

Мол, давайте будем нести солидарную ответственность и будем вместе потом сидеть на скамье подсудимых на трибунале в Гааге,

– подчеркнул Шураев.

Понятно, что Токаев дипломатично отшил Лукашенко, отказавшись присоединиться к "союзному государству" с Россией и Белоруссией.

"Лукашенко стал заложником своих чрезмерных амбиций. И сейчас он, возможно, сожалеет, что остался самопровозглашенным президентом Беларуси. Может лучше было бы ему три года назад смириться и признать, что на самом деле он проиграл президентские выборы в Беларуси в 2020 году, и уйти на отдых", – заметил политический деятель.

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Однако у него был еще один вариант – бежать из страны, как это сделал тот же Янукович или экспрезидент Кыргызстана Бакиев. И Лукашенко мог бы жить где-нибудь на побережье Волги в деревянном доме.

"А сейчас белорусского диктатора уже не простит его народ. А также до него могут добраться спецслужбы каких-либо стран. Если он, конечно, доживет. Потому что его сегодняшние болезни появились на фоне переживаний, и не думаю, что он долго протянет", – отметил Арман Шураев.

Что предложил Лукашенко Токаеву