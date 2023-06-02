Лукашенко хочет и нас вымазать кровью, – политик из Казахстана о приглашении в "союзное государство"
Александр Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к так называемому "союзному государству". Однако Касим-Жомарт Токаев отказался от "привлекательного" предложения объединиться с российским и белорусским диктаторами.
Общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев рассказал 24 Каналу, что Лукашенко прекрасно понимает, что дни Владимира Путина уже сочтены. А если свергнут его, следующим пойдет Лукашенко.
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Народ не простит Лукашенко
Шураев подчеркнул, что Путин по горло в крови, Лукашенко – по локоть, и он хочет и Казахстан вымазать этой кровью.
Мол, давайте будем нести солидарную ответственность и будем вместе потом сидеть на скамье подсудимых на трибунале в Гааге,
– подчеркнул Шураев.
Понятно, что Токаев дипломатично отшил Лукашенко, отказавшись присоединиться к "союзному государству" с Россией и Белоруссией.
"Лукашенко стал заложником своих чрезмерных амбиций. И сейчас он, возможно, сожалеет, что остался самопровозглашенным президентом Беларуси. Может лучше было бы ему три года назад смириться и признать, что на самом деле он проиграл президентские выборы в Беларуси в 2020 году, и уйти на отдых", – заметил политический деятель.
Арман Шураев прокомментировал приглашение Лукашенко Казахстану присоединиться к "союзному государству": смотрите видео
Однако у него был еще один вариант – бежать из страны, как это сделал тот же Янукович или экспрезидент Кыргызстана Бакиев. И Лукашенко мог бы жить где-нибудь на побережье Волги в деревянном доме.
"А сейчас белорусского диктатора уже не простит его народ. А также до него могут добраться спецслужбы каких-либо стран. Если он, конечно, доживет. Потому что его сегодняшние болезни появились на фоне переживаний, и не думаю, что он долго протянет", – отметил Арман Шураев.
Что предложил Лукашенко Токаеву
- После окончательных договоренностей Лукашенко с Путиным о размещении в Беларуси российского тактического оружия, белорусский диктатор решил "расширить" так называемое "союзное государство". Он предложил Касиму-Жомарту Токаеву присоединиться к нему. Также рассматривалась возможность размещения ядерного оружия и территории Казахстана.
- Однако Токаев сдержанно отказался от предложения Лукашенко и показал, что отнесся к нему не серьезно. Мол, он "по достоинству оценил шутку" Лукашенко.
- Токаев объяснил, что не видит потребности в таком шаге, потому что существуют альтернативные интеграционные объединения, в частности, Евразийский экономический союз.
- В то же время президент Казахстана отказался и от размещения ядерного оружия, отметив, что его страна не будет нарушать международное законодательство, поскольку Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.