Лукашенко вроде бы за "мир", однако пригрозил, что Европе и Украине – "труба"

Накануне в России состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина. На ней белорусский диктатор пригрозил Европе и Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Как Лукашенко пригрозил Европе и Украине

Лукашенко во время своего выступления в Кремле 13 марта призвал к прекращению огня.

"Давайте договариваться, "не нужна война", – заявил он.

В то же время он также "предсказывает" неутешительное развитие событий для Европы и Украины, если Россия и США "договорятся".

Если Россия договорится с США – "труба" Европе и Украине вместе взятым,

– отметил самопровозглашенный президент Беларуси.

К слову, Путин заявил, что во время мирных переговоров по войне в Украине необходимо учитывать интересы Беларуси. Он отметил особые отношения между двумя странами, назвав Россию и Беларусь союзниками и друзьями.

Заметим, что по словам Лукашенко, у России есть "большие козыри" в войне против Украины, поэтому договориться об урегулировании удастся тогда, когда Москва "их достанет".