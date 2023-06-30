Координаты знаем до миллиметра: Лукашенко угрожает Западу ударом по "центрам принятия решений"
Самопровозглашенный белорусский президент в очередной раз начал угрожать цивилизованному миру. Он заявил, что знает расположение "центров принятия решений" европейских стран и пригрозил ударом по ним.
Свою речь белорусский диктатор произнес во время выступления во Дворце Республики перед избранной аудиторией. Его слова передали пропагандистские белорусские и российские СМИ, пишет 24 канал.
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Западные политики якобы собственноручно кладут голову Европы на ядерную гильотину
Лукашенко заявил, что Беларусь якобы опасна для мира "авторитетом, независимостью и силой белорусского государства". Следовательно, цивилизованные государства якобы делают из его страны врага потому, что боятся ее.
Он обратился к странам Европы и отметил, что государства могут быть "интересными и полезными друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной".
На самом деле, даже если у нас разные национальные интересы, ценности, традиции, мы, страны Восточной и Западной Европы – нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе,
– сказал Лукашенко.
Свое желание "мира" при этом диктатор подкрепил угрозами. Мол, в Беларуси хорошо знают, где расположены европейские "центры принятия решений", при чем их координаты известны "с точностью до миллиметра". Их якобы 28 июня четко и точно определил Лукашенко, а также утвердил на военных картах.
Не забыл при этом узурпатор власти и позвенеть ядерным оружием. А также подчеркнул, что вместе с Путиным готов "не раздумывая адекватно ответить", если "безопасность наших народов будет под угрозой". При этом он имел в виду государственность, независимость и территориальную целостность, будто кто-то в мире вообще посягал на это.
Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой – Вильнюсом и Европой? … Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу,
– сказал Лукашенко.
Угрожал не только европейским странам
Отдельную часть своей речи белорусский диктатор посвятил также и "изменникам и коллаборационистам", то есть тем, кто не согласен с узурпацией власти Лукашенко, который не покидал свой пост с 1994 года.
Он отметил, что судьба тех, кто в годы Великой Отечественной войны воевал с режимом, была достаточно трагична. Мол, "у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "освободительные войска"", так что борьба с коммунистическим режимом завершилась для некоторых из них трибуналом и эшафотом, а для некоторых – "забвением и бесславием".
Если кто хочет повторить – это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившееся расписание сил
– заявил Лукашенко.
Вероятно, такими угрозами Лукашенко начал разбрасываться потому, что в день мятежа Пригожина белорусские военные и избранная президентом Беларуси Светлана Тихановская призвали освободить страну от диктатуры.
Мол, сегодня мир наблюдает начало развала России, так что у белорусов появился исторический шанс стать процветающей европейской страной. Тихановская призвала прогнать российских военных и установить границу между Беларусью и страной-оккупанткой. Для этого она создала оперативный штаб и обратилась за помощью к полку Калиновского, белорусскому военному формированию, которое сегодня защищает Украину.
Какая выгода Лукашенко от вагнеровцев
- Отметим, что после провала мятежа Пригожина Лукашенко предложил ему забрать вагнеровцев к себе. По мнению экс-работника СБУ, эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, у вагнеровцев в Беларуси могут быть 2 роли: обучение белорусской армии и защита самого диктатора.
- Как отметил журналист и публицист Виталий Дымарский, самопровозглашенный президент Беларуси вообще вышел победителем в истории мятежа Евгения Пригожина. Однако при этом Лукашенко и сам боится вагнеровцев.
- По словам российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, после помощи в укрощении "мятежа" Пригожина политический вес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко существенно возрос.