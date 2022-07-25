"Всех – под ружья, а то вдруг что": лукашенко приказал вооружить белорусских егерей
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко решил после спасателей вооружить еще и егерей. лукашенко для своего приказа использовал "железный" аргумент – а "вдруг что".
В мае самопровозглашенный президент приказал выдать табельное оружие спасателям. Теперь поставил перед фактом главу госинспекции юрия тертеля, публикуют отрывок из встречи белорусские СМИ.
К теме лукашенко понимает, что от его армии в Украине останется фарш-винегрет, – экс-сотрудник СБУ
госинспекция – военизированная структура, – лукашенко
Политик подчеркнул, что госинспекция по охране животного и растительного мира и так военизирована структура. Он отметил, что когда назначал туда тертеля, то ожидал, что эта составляющая будет усилена.
Я встречался с министром чрезвычайных ситуаций и дал ему понять, чтобы среди крепких мужиков, сам понимаешь, а то вдруг что – трудные времена, создать хорошее военное подразделение,
– объяснял лукашенко тертелю.
Самопровозглашенный президент заверил, что во мнс уже несколько тысяч человек "на всякий случай" у него есть. У тертеля еще большее задание – поставить "под ружья" всю госинспекцию. Также лукашенко приказал "поучить ребят" и составить план мероприятий.Обратите внимание! Упомянул политик и об "опыте Украины". Мол, украинцы "развалили страну и были неподготовлены". лукашенко уверяет, что ВСУ "просто хватают людей и отправляют на фронт".
Читайте также В беларуси четко выделяется часть общества, которая готова к борьбе, – оппозиционер Латушко
тертель раньше работал в мвд и вооруженных силах беларуси
Неудивительно, что лукашенко с просьбой "вооружать страну" обратился к тертелю. У нынешнего главы госинспекции большой опыт работы в правоохранительных органах и белорусской армии, в частности – в пограничных войсках.
Ситуация на границе Украины и беларуси: последние новости
- В Волынской области 25 июля сбили 2 вражеских беспилотника. К сожалению, обломок одного упал на жилой дом, погиб человек. Еще двое – получили ранения.
- Тем временем волынские терроборонцы говорят, что наступательных группировок у границы они не видят.
- Вместе с тем в беларуси в очередной раз продолжили военные учения. На этот раз – до конца июля.
Узнайте в видео – почему беларусь продолжила военные учения: