Очередная выходка Лукашенко: в Беларуси военным разрешили открывать огонь по гражданским
Глава Беларуси Александр Лукашенко разрешил военным применять оружие против гражданских лиц. Военнослужащий не будет нести ответственности за причиненный вред – ранение или смерть.
Очевидно самопровозглашенный президент боится белорусского народа. Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красилина рассказала 24 Каналу, что белорусы не забыли события 2020 года и не признают его легитимности и права управлять государством.
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"Они убивали и раньше. Во время протестов в 2020 году Силы специальных операций были переданы ОМОНу. ССО – это министерство обороны Беларуси, то есть специальные армейские части, которых направили против белорусского народа", – сказала пресс-секретарь.
Белорусы настроены против Лукашенко
Красилина рассказала, что был зафиксирован случай, когда 11 августа 2020 года в Бресте убили активиста Геннадия Шутова. Бойцы ОМОНа ранили его в голову. Впоследствии он умер в больнице. Несмотря на это, после смерти суд признал его виновным. Убийца выступал пострадавшим, а мертвый Шутов обвиняемым.
После разрешения Лукашенко уже не нужно бюрократической волокиты. С военных снимается ответственность за убийство мирных. Это, в свою очередь, влияет на сознание тех, кто совершает такие преступления. Последнее заграждение "нельзя убивать" просто сняли. Также против граждан разрешено использовать спецсредства и боевую технику.
Напоминает Нюрнбергский процесс, когда генеральный обвинитель утверждал, что Герману Герингу (влиятельный военный деятель в нацистской Германии – 24 Канал) принадлежат слова "убивайте. Всю ответственность я беру на себя. Убивайте всех, кто против нас". Примерно такое же Лукашенко пытается донести тем, кому дает оружие против мирных,
– отметила Анна Красилина.
Продолжается война наемников Лукашенко против белорусского народа. Белорусы не смирились с диктаторским режимом. Они выжидают момента, чтобы выйти на протесты. Поскольку сейчас людей сажают в тюрьму даже за лайк в соцсетях.
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