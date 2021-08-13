Россия расценит нападение на Беларусь, как на себя, – Лукашенко пугает "Третьей мировой"

Александр Лукашенко не прекращает пугать угрозой Третьей мировой войны. Мол, Россия может воспринять вероятное нападение на Беларусь, как на свою собственную территорию.

Самопровозглашенный президент утверждает, что на территории Беларуси якобы пересеклись интересы международного сообщества. В то же время жалуется, что такое случается не впервые.

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При этом, Лукашенко пригрозил жесткой реакцией со стороны России. Мол, Кремлю не понравится близкое расположение ракет к своим границам.

Не думайте, что я специально нагнетаю, чтобы развязать какую-то войну. Мои слова о том, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка,

– заявил Лукашенко.

"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, что Россия смотрит на это как на свое. Потому что не дай Бог падет Беларусь, под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и в Черном море, а под Смоленском. И здесь столкнутся все вот эти силы", – подчеркнул диктатор.

Он также добавил, что якобы американцы и европейцы "задираются" не только с Россией, но и с Китаем. Поэтому Беларусь может вновь стать полем битвы, как это было всегда", – жалуется самопровозглашенный президент.

Лукашенко и разговоры о "Третьей мировой"

Заявления о гипотетической Третьей мировой войне, которая вроде бы может развязаться из-за нападения на Беларусь, это традиционная риторика Лукашенко. Диктатор утверждает, что европейские страны якобы ведут гибридную войну, одновременно находятся в колониальной зависимости от США.