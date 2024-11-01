На что направлены заявления Лукашенко: политолог объяснил действия диктатора Беларуси

Александр Лукашенко, однозначно, способствует военным действиям, которые Россия осуществляет против Украины, в частности, превратив Беларусь в плацдарм для российских войск. Однако он отрицает это и пытается поддерживать связи с Западом.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что риторика Лукашенко всегда была двоякой. Это позиция человека, который чувствует, что может одновременно "усидеть на двух стульях", сотрудничая с авторитарными режимами и Западом.

Смотрите также Лукашенко испуган, разоблачился его обман

Лукашенко хочет остаться безнаказанным

Максим Джигун отметил, что с момента, когда Россия начала войну против Украины, Лукашенко понял важную для себя вещь. Как бы все не завершилось, люди, что были причастны к этой агрессии, будут наказаны за свои поступки и заявления.

Беларусь тотально зависит от России ресурсно, бизнесово, административно и медийно. Однако Лукашенко пытается убедить мир, что он не причастен к войне в Украине. Он стремится выйти сухим из воды,

– сказал политолог.

Он предположил, что Лукашенко попытается объяснить мировому обществу, почему Россия использовала территорию Белоруссии для перемещений техники и ввода своих войск в Украину во время наступления в 2022 году.

Самопровозглашенный президент Беларуси может аргументировать это соглашением о Союзном государстве, переложив всю ответственность за принятые решения по привлечению белорусских земель на Путина.

Справка. Союзное государство - это надгосударственное объединение России и Беларуси, которое поэтапно формирует единое пространство в политической, экономической, военной, таможенной, валютной, юридической и культурно-гуманитарной сферах. Договор о создании союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 26 января 2000 года.

Удивительно, однако Лукашенко рассчитывает, что после фальсифицированных выборов в Беларуси, содействии и сотрудничестве с Россией сможет избежать ответственности за это все.

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси по российско-украинской войне направлены на то, чтобы дать понять Путину, что Беларусь не хочет вступать в этот конфликт, ведь понимает результаты и последствия этого вмешательства,

– подчеркнул Максим Джигун.