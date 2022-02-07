Лукашенко угрожает, что остановит поставку энергоресурсов для Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз цинично пригрозил Украине. Его заявление прозвучало во время интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Лукашенко дерзко предположил, что будет в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией. Мол, тогда Беларусь перестанет поставлять топливо и электроэнергию нашему государству, сообщает 24 канал.

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Если вы, Украина, столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только горюче-смазочных материалов, но и электричество,

– пригрозил Лукашенко.

При этом он добавил, что будут делать это совместно с Россией.

Заявления Лукашенко об Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осмелился назвать главу нашего государства Владимира Зеленского "безголовым". Но на этом он не остановился и продолжил, охарактеризовав его "аморфным" и зависящим от чужого мнения.

Также Лукашенко не устает поражать дерзкими заявлениями об Украине. Недавно он сказал, что видит нашу страну в составе так называемого Союзного государства.

Осмелился он и на угрозы в адрес Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси цинично заявлял, что Минск готов пойти на совместные с Москвой военные действия.

Еще одно странное заявление Лукашенко: смотрите видео

По данным Консалтинговой группы "А-95", в прошлом году на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива. На конец февраля энергосистемы Украины должны работать изолированно от России и Беларуси.