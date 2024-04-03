Угроза реальна: почему Лукашенко заговорил о подготовке к войне

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь готовится к войне, хоть и не хочет ее. В частности, он рассказал, что в стране продолжается подготовка соответствующих подразделений.

Хотя Беларусь не собирается напрямую воевать со странами ЕС, впрочем, угрозу не стоит недооценивать. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов, объяснив, что Лукашенко и его возможности может использовать Владимир Путин.

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Опасность от Беларуси

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прямо заявил, что его страна готовится к войне. Напомним, что в марте начальник Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич заявил о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

Сам Лукашенко, конечно, ни с кем не планирует воевать и не планирует на кого-то нападать. У Беларуси просто нет таких возможностей, ни с НАТО, ни с той же Литвой или Польшей. Это все делается под Россию. Функция Беларуси в войне, которая, я уверен, тем или иным способом развяжут, будет подобна тому, что Лукашенко делал в феврале 2022 года во время вторжения России,

– отметил Павел Свердлов.

В начале большой войны, которую Россия развязала против Украины, Беларусь помогала агрессорам логистикой, ресурсами, транспортными средствами и тому подобное.

"По Сувалкскому коридору, провокации возможны малыми силами. Это опасно. Россия входила в Украину большими силами, бронетанковыми колоннами. А в страны НАТО можно двигаться небольшими ДРГ, небольшими десантными группами. Это, безусловно, упрощает подготовку этой операции", – подчеркнул главный редактор "Еврорадио".

Безнаказанность побуждает к действиям

Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, соединяющий Литву и Польшу. К югу от него расположена Беларусь, к северу – Калининградская область России. В Кремле ранее говорили о том, что надо захватить этот коридор, чтобы соединить Калининградскую область с Беларусью.

Поэтому Александр Лукашенко и сейчас активно расспрашивает своих генералов о так называемых "врагах" и готовности к противостоянию с ними.

Они хотят напугать НАТО, европейцев. Мол, если они не пойдут на переговоры сегодня или завтра, то мы же бешеные – можем и на Литву напасть. А если вы и это проигнорируете, то мы можем и ядерным тактическим оружием ударить по какому-то объекту. И Путин, и Лукашенко сегодня уверены в своей безнаказанности,

– объяснил Свердлов.

Например, для Владимира Путина ордер Международного уголовного суда на арест, не то, чего он будет бояться. Для него это – мелочь. В конце концов, Путин и его приспешница Мария Львова-Белова получили ордер МУС из-за похищения украинских детей. Но это лишь одна из сотен причин, за которую российского диктатора, как и белорусского, должны были бы наказать.

"Они видят, что эта система работает медленно, что их никто не планирует наказывать, что деньги не заканчиваются. Поэтому они готовы идти дальше, захватывать новые украинские территории, чтобы принудить Европу к миру. Если же они на это не пойдут, то западным партнерам Украины покажут, что могут ударить и по ним", – отметил Свердлов.

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