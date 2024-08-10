"Завтра вас не брошу, но бывает всякое": Лукашенко неожиданно заговорил о завершении срока полномочий

Государственные СМИ Беларуси рассказали об общении Александра Лукашенко с избирателями, во время которого диктатор сказал о своем будущем. Он намекнул, что не будет баллотироваться на новые выборы президента в 2025 году. Детали передает 24 Канал.

В прошлом году говорилось о возможной болезни почти 70-летнего "бацьки". А в конце июля появились фото, где заметно, что Лукашенко очень набрал вес. Вероятно, это сахарный диабет.

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Лукашенко начинает прощаться с народом

Общение самопровозглашенного белорусского президента происходило в обычном стиле "люди благодарят и просят, я радуюсь и отчитываюсь о работе". На этот раз одна из жительниц агрогородка попросила, чтобы диктатор баллотировался на новый президентский срок. Но ответ был несколько неожиданным.

Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другим. Нет, я не говорю, что завтра брошу вас, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечен, как и все вы,

– сказал Лукашенко.

Он "пригрозил", мол, уйду и буду жить в деревне, "приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало".

Но прежде чем уйти, надо оставить "спокойную, мирную страну". Это глава Беларуси назвал своей целью, ведь "сейчас на границе неспокойно". В то же время сказал, что не все зависит от него.

Виновниками беспокойства Лукашенко назвал украинские дроны, которые нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. Из-за них якобы пришлось прервать совещание в Минске и "применить силу", то есть сбить их.

"Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта инфекция не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами", – подытожил Лукашенко.

Интересно, что в феврале 2024 года он говорил, что не бросит своих граждан и пойдет на выборы.

В "беспокойстве на границе" виновата не Украина

Лукашенко ни слова не сказал о том, как воздушное пространство Беларуси нарушают российские дроны. Или о непрерывных манипуляциях учениями и стягиванием войск к границе. И, конечно, диктатор промолчал, как в 2022 году пропустил российские войска через свою территорию.