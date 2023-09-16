Лукашенко предложил Путину "дружбу на троих": зачем сделал такое заявление

В шестой раз с начала этого года Александр Лукашенко посетил Владимира Путина. Произошло это практически сразу после встречи русского диктатора с северокорейским – Ким Чен Ыном. Это вызвало интересные заявления со стороны Лукашенко.

Так называемый президент Беларуси выразил желание присоединиться к союзу России и КНДР. Однако такой сценарий фактически невозможен. О намерениях Лукашенко 24 Канала рассказал Франак Вячорка – советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

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Почему встречи проходят на постоянной основе

Александр Лукашенко приезжает к Владимиру Путину довольно часто. Вероятно, это связано с обсуждением текущих действий для Беларуси, учитывая все большее количество ограничений со стороны мирового сообщества.

"Для Лукашенко – это психотерапия. Он получает поддержку Путина, ему кажется, что он контролирует ситуацию, демонстрирует своим силовикам, что Путин будет его поддерживать независимо от ситуации внутри страны", – заметил Франак Вячорка.

Самопровозглашённому президенту Беларуси действительно важно это показать силовикам. Они ведь не боятся Лукашенко – они боятся Путина.

В то же время Владимир Путин хочет показать, что Беларусь была и остается его зоной влияния. В конце концов, российский диктатор пытается доказать, что не он начал войну, а есть коалиция.

Есть несколько тем, которые они обсуждают. В первую очередь обход западных санкций, потому что санкции в Беларусь в основном наложены на экспорт, а в Россию – на импорт,

– отметил советник Тихановской.

Странное заявление Лукашенко

На встрече Александр Лукашенко предложил Путину, так сказать, "дружбу на троих" – с северокорейским диктатором Ким Чен Ином. В то же время, даже эксперты говорят, что экономической целесообразности в этом нет.

"Лукашенко так хотел попасть на первые полосы западных СМИ. Ему важно демонстрировать свою легитимность. Может быть, там есть и зависть. Он хотел бы быть уникальным союзником для Путина и его расстроило, что он так подобострастно общался с Ким Чен Ыном", – предположил Вячорка.

На самом же деле сомнительно, что такой союз диктаторских стран возможен.

Франак Вячорка о приезде Лукашенко к Путину: смотреть видео

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