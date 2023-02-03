Пожалели фотошоп: в Зимбабве показали, как на самом деле выглядит Лукашенко

Прессслужбой офиса президента Зимбабве опубликовала фотоотчет визита белорусского диктатора Александра Лукашенко. Эти снимки указывают на не лучшую форму самопровозглашенного президента Беларуси.

Опубликованные фото пресс-службой президента Зимбабве несколько отличались от фотографий государственных белорусских СМИ. В частности, местные корреспонденты не особо беспокоились о ракурсе съемки и не занимались ретушированием, об этом пишет 24 Канал.

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Белорусский диктатор любит похвастаться "хорошей спортивной формой". Но на опубликованных фотографиях видно, что у него есть проблемы с лишним весом, речь идет о его асимметрично большом животе.



Лукашенко без фотошопа / Фото пресс-службы президента Зимбабве

На видео также видно, что Лукашенко едва передвигает ноги, а лицо диктатора приобрело заметный багровый оттенок.



Лукашенко с президентом Зимбабве / Фото пресс-службы президента Зимбабве

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