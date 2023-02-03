Пожалели фотошоп: в Зимбабве показали, как на самом деле выглядит Лукашенко
Прессслужбой офиса президента Зимбабве опубликовала фотоотчет визита белорусского диктатора Александра Лукашенко. Эти снимки указывают на не лучшую форму самопровозглашенного президента Беларуси.
Опубликованные фото пресс-службой президента Зимбабве несколько отличались от фотографий государственных белорусских СМИ. В частности, местные корреспонденты не особо беспокоились о ракурсе съемки и не занимались ретушированием, об этом пишет 24 Канал.
К теме Не сдержать смеха: Лукашенко привез в Зимбабве трактор – абсурдное видео
Новые фото Лукашенко из Зимбабве
Белорусский диктатор любит похвастаться "хорошей спортивной формой". Но на опубликованных фотографиях видно, что у него есть проблемы с лишним весом, речь идет о его асимметрично большом животе.
Лукашенко без фотошопа / Фото пресс-службы президента Зимбабве
На видео также видно, что Лукашенко едва передвигает ноги, а лицо диктатора приобрело заметный багровый оттенок.
Лукашенко с президентом Зимбабве / Фото пресс-службы президента Зимбабве
Как Лукашенко ездил в Зимбабве: смотрите видео
Что известно о визите Лукашенко в Зимбабве
- Белорусский диктатор вынужден искать встречи на уровне президентов. Поскольку весь цивилизованный мир отвернулся от Беларуси за притеснения демократии и участие в войне против Украины, Лукашенко пришлось ехать в Зимбабве и жаловаться там на "недооценку".
- Самопровозглашенный президент Беларуси умудрился выставить себя и свою страну посмешищем даже в Зимбабве. Во время встречи с руководством страны Лукашенко торжественно передал ключи от трактора под названием "Беларус".
- В ответ президент Зимбабве вручил Лукашенко чучело льва, который тот, вероятно, разместит его в своей резиденции.
- По словам Михаила Подоляка, никаких результатов, которые могли бы добавить стоимости Беларуси или Зимбабве этот визит не принес.
- Подоляк отметил, что Лукашенко – президент с 1994 года, но имеет ограниченный круг коммуникации. Такие диктаторы хотят подтверждения, что они исторические и великие личности. Однако они должны сидеть рядом с известными спортсменами, певцами и т.д.