Пожалели фотошоп: в Зимбабве показали, как на самом деле выглядит Лукашенко

3 февраля 2023, 00:07
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Прессслужбой офиса президента Зимбабве опубликовала фотоотчет визита белорусского диктатора Александра Лукашенко. Эти снимки указывают на не лучшую форму самопровозглашенного президента Беларуси.

Опубликованные фото пресс-службой президента Зимбабве несколько отличались от фотографий государственных белорусских СМИ. В частности, местные корреспонденты не особо беспокоились о ракурсе съемки и не занимались ретушированием, об этом пишет 24 Канал.

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Новые фото Лукашенко из Зимбабве

Белорусский диктатор любит похвастаться "хорошей спортивной формой". Но на опубликованных фотографиях видно, что у него есть проблемы с лишним весом, речь идет о его асимметрично большом животе.


Лукашенко без фотошопа / Фото пресс-службы президента Зимбабве

На видео также видно, что Лукашенко едва передвигает ноги, а лицо диктатора приобрело заметный багровый оттенок.


Лукашенко с президентом Зимбабве / Фото пресс-службы президента Зимбабве

Как Лукашенко ездил в Зимбабве: смотрите видео

Что известно о визите Лукашенко в Зимбабве

  • Белорусский диктатор вынужден искать встречи на уровне президентов. Поскольку весь цивилизованный мир отвернулся от Беларуси за притеснения демократии и участие в войне против Украины, Лукашенко пришлось ехать в Зимбабве и жаловаться там на "недооценку".
  • Самопровозглашенный президент Беларуси умудрился выставить себя и свою страну посмешищем даже в Зимбабве. Во время встречи с руководством страны Лукашенко торжественно передал ключи от трактора под названием "Беларус".
  • В ответ президент Зимбабве вручил Лукашенко чучело льва, который тот, вероятно, разместит его в своей резиденции.
  • По словам Михаила Подоляка, никаких результатов, которые могли бы добавить стоимости Беларуси или Зимбабве этот визит не принес.
  • Подоляк отметил, что Лукашенко – президент с 1994 года, но имеет ограниченный круг коммуникации. Такие диктаторы хотят подтверждения, что они исторические и великие личности. Однако они должны сидеть рядом с известными спортсменами, певцами и т.д.

Автор: Дарина Жданович