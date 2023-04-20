Пушилина как субъекта не существует, – Подоляк прокомментировал визит гауляйтера к Лукашенко
Донецкий гауляйтер Денис Пушилин 18 апреля встретился в Беларуси с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Пушилина вообще не существует как субъекта, а Лукашенко – только VIP-пропагандист Кремля.
Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, визит Пушилина к Лукашенко "ни о чем".
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"Этот визит ни о чем. Пушилина как субъекта вообще не существует. А Лукашенко сегодня полностью потерял субъектность. Он является VIP-пропагандистом, которого использует Россия в своих целях. Нужно встретиться с субъектом, о котором сказали? Встретится? Надо будет приехать на оккупированные территории? Приедет", – заметил он.
Действия Лукашенко нивелируют Беларусь
Михаил Подоляк отметил, что Лукашенко нивелирует Беларусь. У государства будет шанс перестроить внутреннее политическое пространство и стать суверенным только после поражения России в войне с Украиной.
Сегодня Беларусь используют исключительно как плацдарм. Инфраструктура, расконсервированная техника, воздушное пространство, полигоны – это все используется. Это практически нивелирует Беларусь,
– сказал чиновник.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что белорусский диктатор мог бы не соглашаться с тем, что ему предлагает Кремль. К примеру, не встретиться не только с Пушилиным, но и с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Если ты полностью зависим от денег России, абсолютно изолированный от современного мира, не можешь общаться на равных с другими странами, то, безусловно, ты выглядишь так, как Лукашенко", – добавил Подоляк.
Подоляк о встрече Пушилина и Лукашенко: смотрите видео
Пушилин побывал у Лукашенко: что известно
- Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля принял у себя донецкого гауляйтера Дениса Пушилина. Белорусский диктатор заявил, что "готов помочь" оккупированному Донецку.
- Самопровозглашенный президент поинтересовался у Пушилина, как идут боевые действия. Он предложил "помощь" региону, который оккупировала Россия. В частности, Лукашенко цинично сказал, что люди должны "перестать страдать".
- В МИД Украины заявили, что осуждают проведение Лукашенком встречи в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.
- Поэтому ведомство приняло решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Там считают, что Минск должен воздерживаться от деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.