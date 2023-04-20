Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, візит Пушиліна до Лукашенка "ні про що".
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"Цей візит ні про що. Пушиліна як суб'єкта взагалі не існує. А Лукашенко сьогодні повністю втратив суб'єктність. Він є VIP -пропагандистом, якого використовує Росія у своїх цілях. Треба зустрітися з суб'єктом, про якого сказали? Зустрінеться. Треба буде приїхати на окуповані території? Приїде", – зауважив він.
Дії Лукашенка нівелюють Білорусь
Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко нівелює Білорусь. Держава матиме шанс перебудувати внутрішній політичний простір та стати суверенною лише після поразки Росії у війні з Україною.
Бо сьогодні Білорусь використовують винятково як плацдарм. Інфраструктура, розконсервована техніка, повітряний простір, полігони – усе це використовується. Це практично нівелює Білорусь,
– сказав посадовець.
Радник голови ОПУ підкреслив, що білоруський диктатор міг би не погоджуватись на те, що йому пропонує Кремль. До прикладу, не зустрітись не лише з Пушиліним, але й з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу.
"Коли ти повністю залежний від грошей Росії, абсолютно ізольований від сучасного світу, не можеш спілкуватися на рівних з іншими країнами, то, безумовно, ти виглядаєш маєш такий вигляд, як у Лукашенка", – додав Подоляк.
Подоляк про зустріч Пушиліна та Лукашенка: дивіться відео
Пушилін побував у Лукашенка: що відомо
- Нелегітимний президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 18 квітня прийняв у себе донецького гауляйтера Дениса Пушиліна. Білоруський диктатор заявив, що "готовий допомогти" окупованому Донецьку.
- Самопроголошений президент поцікавився у Пушиліна, як йдуть бойові дії. Він запропонував "допомогу" регіону, який окупувала Росія. Зокрема, Лукашенко цинічно сказав, що люди повинні "перестати страждати".
- У МЗС України заявили, що засуджують проведення Лукашенком зустрічі в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
- Тому відомство ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Там вважають, що Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.