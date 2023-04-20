Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, візит Пушиліна до Лукашенка "ні про що".

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"Цей візит ні про що. Пушиліна як суб'єкта взагалі не існує. А Лукашенко сьогодні повністю втратив суб'єктність. Він є VIP -пропагандистом, якого використовує Росія у своїх цілях. Треба зустрітися з суб'єктом, про якого сказали? Зустрінеться. Треба буде приїхати на окуповані території? Приїде", – зауважив він.

Дії Лукашенка нівелюють Білорусь

Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко нівелює Білорусь. Держава матиме шанс перебудувати внутрішній політичний простір та стати суверенною лише після поразки Росії у війні з Україною.

Бо сьогодні Білорусь використовують винятково як плацдарм. Інфраструктура, розконсервована техніка, повітряний простір, полігони – усе це використовується. Це практично нівелює Білорусь,

– сказав посадовець.

Радник голови ОПУ підкреслив, що білоруський диктатор міг би не погоджуватись на те, що йому пропонує Кремль. До прикладу, не зустрітись не лише з Пушиліним, але й з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу.

"Коли ти повністю залежний від грошей Росії, абсолютно ізольований від сучасного світу, не можеш спілкуватися на рівних з іншими країнами, то, безумовно, ти виглядаєш маєш такий вигляд, як у Лукашенка", – додав Подоляк.

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