Лукашенко заявил о встрече с "представителями Зеленского"

Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с "представителями Зеленского". Он предупредил их о возможных последствиях втягивания Беларуси в войну.

Самопровозглашённого президента Беларуси цитирует российское агентство ТАСС.

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Что обсудил Лукашенко с "представителями Зеленского"?

Александр Лукашенко говорит, что передал Владимиру Зеленскому через его "представителей", что если тот продолжит свою риторику против Беларуси и втянет её в войну – "характер войны мгновенно изменится" и она станет "совершенно другой".

Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Так что давайте, ребята, договариваться. Нужно договариваться по существу,

– добавил самопровозглашённый президент.

Лукашенко несколько раз призвал разобраться "по-человечески", мол, Беларусь не хочет воевать с Украиной, а её позиция "миролюбива". В то же время он подчеркнул, что при любых обстоятельствах его страна будет рядом с Россией.

Украина сегодня — разменная карта в большой игре. Дело вовсе не в Украине. Мы знаем, в чём дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому здесь нужно разобраться и где-то продвигать свои интересы. Ни нам, ни России это не нужно,

– резюмировал союзник агрессора.

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что на 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси уже не работают. Однако ему неизвестно, демонтировали ли эти системы вообще.

Аналитики предполагают, что такая реакция белорусского руководства на ультиматум Зеленского свидетельствует, что Лукашенко пока не готов полностью вовлекать Беларусь в войну России против Украины. Он стремится сохранить поддержку Кремля, но не хочет окончательно потерять суверенитет своей страны.