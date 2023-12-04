"Виновато "вылизывал" Си Цзиньпина с ног до головы": странный момент во время визита Лукашенко
В Китае 4 декабря состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Поездка руководителя Беларуси довольно странная – визит не анонсировали даже белорусские пропагандистские каналы.
Лукашенко буквально сорвался и улетел в Китай, поскольку до этого находился на климатическом саммите ООН. Такой информацией с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что самопровозглашенный глава Беларуси напросился встретиться с китайским лидером ради одной важной цели.
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Показательные моменты со встречи
"Лукашенко ведет себя на этой встрече, будто ему разрешили посидеть на стульчике. Так виновато "вылизывал" Си Цзиньпина с ног до головы: "Вы такой великий правитель. У вас 1,5 миллиарда человек, все они так хорошо живут". Узнай сначала, как они живут, а потом говори. Однако не в этом дело", – сказал политтехнолог.
Следует обратить внимание на несколько протокольных моментов во время встречи:
- меню белорусскому руководителю издали на китайском языке и русском;
- в то же время документы – на китайском языке и английском.
Очевидно, Александр Лукашенко самостоятельно пренебрег белорусским языком, поэтому и принимающая сторона решила не возиться.
Какова реальная цель визита Лукашенко
В сентябре 2023 года белорусские мигранты организованно атаковали границы с Польшей и странами Балтии. Впоследствии государства приняли решение о полном закрытии границ, если Лукашенко будет повторно угрожать вагнеровцами или наплывом мигрантов. Как результат – китайский транзит сразу оказывается под угрозой.
После этого Си Цзиньпин даже не пригласил президента Беларуси на саммит "Один пояс – один путь". Лукашенко сильно испугался, что испортит отношения с Китаем, потому мигрантов направили на границу с Финляндией.
Удивительные моменты во время встречи Лукашенко и Си: смотреть видео
После Финляндия закрыла всю сухопутную границу с Россией ради национальной безопасности с 30 ноября. Причина – массовый поток мигрантов со стороны России, что угрожает дестабилизации политической ситуации в странах НАТО.
Мигранты, опрашиваемые финнами, говорят, что они были в Беларуси. Их из Марокко, Сомали и Сирии организованно привозили в Россию, затем в Беларусь, где белорусские КГБ и милиция сопровождали на границе,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Во время интервью с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой высказывания Лукашенко строились исключительно на ядерных угрозах. Впоследствии риторика Лукашенко резко изменилась. Сейчас белорусский президент говорит, что со странами-соседями следует мириться и дружить.
Путин давит на него, заставляя ужасать мигрантами. Поэтому Лукашенко нужен покровитель, который его защитит и гораздо сильнее Путина,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Как вывод, Лукашенко приехал просить защиты у Си Цзиньпина от кремлевского режима.
Детали встречи Си и Лукашенко
- Белорусский президент Александр Лукашенко второй раз за 2023 год посетил Китай. Близкий соратник президента России Владимира Путина находится в Пекине с рабочим визитом и был принят Си Цзиньпином в государственном пансионате Дяоюйтай на обед. В целом же переговоры Лукашенко и китайского лидера продолжались три часа.
- Си Цзиньпин заявил, что Китай готов продолжать укреплять стратегическое сотрудничество с Беларусью, содействовать практическому сотрудничеству, углублять двусторонние отношения. Также, по его словам, обе стороны должны реализовывать такие проекты как Китайско-белорусский индустриальный парк и способствовать большим достижениям в китайско-белорусском промышленном сотрудничестве.
- В то же время белорусские государственные СМИ подтвердили, что Лукашенко в Китае пытался "расширить коммерческие связи". И также добавили, что ускорение темпов сотрудничества между Китаем и Беларусью было "единственным вопросом", который Лукашенко хотел обсудить с Си во время визита в столицу Китая.