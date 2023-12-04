"Виновато "вылизывал" Си Цзиньпина с ног до головы": странный момент во время визита Лукашенко

В Китае 4 декабря состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Поездка руководителя Беларуси довольно странная – визит не анонсировали даже белорусские пропагандистские каналы.

Лукашенко буквально сорвался и улетел в Китай, поскольку до этого находился на климатическом саммите ООН. Такой информацией с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что самопровозглашенный глава Беларуси напросился встретиться с китайским лидером ради одной важной цели.

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Показательные моменты со встречи

"Лукашенко ведет себя на этой встрече, будто ему разрешили посидеть на стульчике. Так виновато "вылизывал" Си Цзиньпина с ног до головы: "Вы такой великий правитель. У вас 1,5 миллиарда человек, все они так хорошо живут". Узнай сначала, как они живут, а потом говори. Однако не в этом дело", – сказал политтехнолог.

Следует обратить внимание на несколько протокольных моментов во время встречи:

меню белорусскому руководителю издали на китайском языке и русском;

в то же время документы – на китайском языке и английском.

Очевидно, Александр Лукашенко самостоятельно пренебрег белорусским языком, поэтому и принимающая сторона решила не возиться.

Какова реальная цель визита Лукашенко

В сентябре 2023 года белорусские мигранты организованно атаковали границы с Польшей и странами Балтии. Впоследствии государства приняли решение о полном закрытии границ, если Лукашенко будет повторно угрожать вагнеровцами или наплывом мигрантов. Как результат – китайский транзит сразу оказывается под угрозой.

После этого Си Цзиньпин даже не пригласил президента Беларуси на саммит "Один пояс – один путь". Лукашенко сильно испугался, что испортит отношения с Китаем, потому мигрантов направили на границу с Финляндией.

Удивительные моменты во время встречи Лукашенко и Си: смотреть видео

После Финляндия закрыла всю сухопутную границу с Россией ради национальной безопасности с 30 ноября. Причина – массовый поток мигрантов со стороны России, что угрожает дестабилизации политической ситуации в странах НАТО.

Мигранты, опрашиваемые финнами, говорят, что они были в Беларуси. Их из Марокко, Сомали и Сирии организованно привозили в Россию, затем в Беларусь, где белорусские КГБ и милиция сопровождали на границе,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Во время интервью с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой высказывания Лукашенко строились исключительно на ядерных угрозах. Впоследствии риторика Лукашенко резко изменилась. Сейчас белорусский президент говорит, что со странами-соседями следует мириться и дружить.

Путин давит на него, заставляя ужасать мигрантами. Поэтому Лукашенко нужен покровитель, который его защитит и гораздо сильнее Путина,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Как вывод, Лукашенко приехал просить защиты у Си Цзиньпина от кремлевского режима.

Детали встречи Си и Лукашенко