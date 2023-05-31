Именно поэтому выпрашивал у Путина ядерное оружие: чего очень боится Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко доволен из-за размещения на территории страны российского ядерного оружия. Он считает, что это оградит от вероятной попытки свергнуть его режим.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба. По его словам, Лукашенко отдает себе отчет в неизбежности победы Украины и считает, что впоследствии белорусские добровольцы придут за ним.

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Лукашенко испугали российские добровольцы

Бульба считает, что рейд РДК в Белгородской области произвел большое впечатление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Он понял, что белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины, могут вдохновиться операцией РДК и повторить это в Беларуси.

"Лукашенко понимает, что его ждет. Именно поэтому уехал канючить ядерное оружие у Путина. Он думает, что это поможет ему обороняться от Украины и Польши. Он живет в парадигме, что на него и на Беларусь нападут", – отметил оппозиционер.

Беларусь думает, что на нее нападет Польша

Руководитель "Белого легиона" рассказал, что белорусское высшее военное командование с самого начала независимости рассматривало Польшу как вероятного военного противника. Сначала к этому относились не серьезно, но через некоторое время эта пропаганда настолько укоренилась, что теперь все считают нападение Польши или Украины или обоих сразу неизбежным.

Он понимает, что Украина побеждает и затем захочет пойти на территорию Беларуси – зачищать страну от режима пособника агрессора. А ядерное оружие – это та вещь, которая дарит ему надежду на будущее,

– добавил Бульба.

Как Лукашенко получил ядерное оружие