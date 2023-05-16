Путину не выгодно менять Лукашенко: российский экс-разведчик назвал причину

После появления Лукашенко на параде в Москве 9 мая стали активно распространяться слухи о том, что он болен. Среди версий – то, что его могли отравить во время поездки в Россию. Однако на самом деле Лукашенко устраивает Путина.

Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. В то же время он не исключил, что у Лукашенко действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, поскольку тот уже пожилого возраста.

Кстати говоря В ГУР знают о проблемах со здоровьем у Лукашенко, но есть кое-что поинтереснее

Лукашенко играет комедию

Жирнов считает, что это игра Лукашенко, потому что ему не хотелось уезжать в Москву на празднование 9 мая. Поэтому он придумал отмазку – плохое здоровье. Но Путин нажал ему на слабые места и заставил приехать.

Но поскольку Лукашенко до этого говорил, что у него плохое здоровье, значит, он вынужден был продолжать играть эту комедию Путину,

– сказал Жирнов.

Он отметил, что все обратили внимание на то, что, как только Лукашенко вернулся в Минск, то, хотя и сказал, что устал и отправил вместо себя выступать министра обороны, однако выглядел бодрее. История же с перебинтованной рукой ни о чем не говорит.

По мнению экс-агента КГБ, Лукашенко играет на этой истории, потому что сейчас, когда он просто решил не выходить на камеры – все сразу заговорили о том, что он при смерти.

И это, заметил Жирнов, вполне устраивает Лукашенко. В подобную игрушку в свое время играл Брежнев последние 5 лет пребывания у власти – каждый раз ложился в больницу, а находившиеся вокруг него заговорщики думали, что тот скоро умрет и не трогали его.

В то же время он не исключает, что у Лукашенко действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси уже пожилого возраста.

Жирнов прокомментировал версию об отравлении Лукашенко в Москве: смотрите видео

Лукашенко устраивает Путина

Однако экс-разведчик исключает версию о том, что Путин хотел "убрать" Лукашенко. Ведь для этого главе Кремля не нужно вызывать его в Москву, а лучше было сделать это в Беларуси.

Лукашенко его устраивает, потому что Путин консерватор. И он всегда знает, что лучше продолжать играть в игрушки с Лукашенко, которого знает уже 23 года,

– сказал Жирнов.

Он добавил, что Путин сам пример того, как ставят нового человека, думая, что тот будет послушной игрушкой, однако он становится абсолютно независимым. Ведь семья Ельцина тоже считала, что Путин слабый политик и будет выполнять все ее приказы. А Путин через год – два начал закручивать гайки и стал независимым политиком.

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