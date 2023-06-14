Беларусь начала получать российское ядерное оружие, – Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. По его словам, Беларусь получит от России бомбу, которая якобы в три раза мощнее тех, которые были применены в Хиросиме и Нагасаки.

Об этом путинский приспешник заявил во время встречи с российскими журналистами на объекте военно-промышленного комплекса в Минской области. К слову, Лукашенко накануне подчеркнул, что он якобы лично будет иметь контроль над ядерным оружием.

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Какое оружие якобы получила Беларусь

Лукашенко заявил, что российское тактическое ядерное оружие в Беларуси будет рассредоточено на нескольких площадках. Он добавил, что для ее применения Белоруссии нужно будет получить согласование в Кремле.

У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из России. Эти бомбы втрое мощнее, чем те, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки,

– издал белорусский диктатор.

Лукашенко обсуждал вопросы ядерного оружия с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Так что, скорее всего, такие заявления белорусский диктатор сделал в рамках новой информационной кампании страны-террористки.

Напомним, что Лукашенко недавно приезжал в Россию к Владимиру Путину. В ходе "неформальной встречи" в Сочи диктаторы обсудили размещение ядерки.

Путин заявил, что 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия. Следовательно, начнутся мероприятия по базированию ядерки в Беларуси. Российский диктатор цинично заявил, что "все идет по плану" по этому вопросу.

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