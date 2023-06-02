Единственная наша ошибка, – Лукашенко говорит, что "украинский вопрос" нужно было решить в 2014 году
Александр Лукашенко сделал антиукраинское заявление, намекнув, что Россия и Беларусь должны установить марионеточный режим в Киеве 9 лет назад. Белорусский диктатор посетовал, что Украина укрепила свою армию, что помешало захватническим планам России.
Александр Лукашенко сказал, что Россия и Беларусь должны были "решить украинский вопрос" в 2014 – 2015 годах, когда у Киева "не было ни армии, ни готовности". Циническое заявление Лукашенко сделал на заседании заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, пишет 24 Канал.
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Лукашенко заявил, что полномасштабная война России против Украины была неотвратимой
Самопровозглашенный президент сказал, что он "совершенно согласен" с Владимиром Путиным в том, что "не мы начинали" войну в Украине, а она вообще "началась задолго до 2014 года".
Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде,
– сказал он.
Лукашенко обвинил украинские власти в том, что они, мол, не обеспечили мирное сожительство людей. В своих высказываниях он четко следует прокремлевской риторике в отношении Украины.
Диктатор признал, что полномасштабная война России против Украины была неотвратимой. В частности, он сказал, что если бы война не началась в феврале 2022 года, то все равно началась бы позже, но в худших условиях для России и Беларуси.
"Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – резюмировал он.
Что интересно, по меньшей мере, в 2019 году Лукашенко не беспокоили украинские власти. В частности, диктатор даже провел встречу с Владимиром Зеленским, на которой поклялся, что у Украины никогда не будет проблем на границе с Беларусью.
Можно ли объяснить болезненные высказывания Лукашенко
- Лукашенко находится под полным протекторатом Владимира Путина, потому его риторика, скорее всего, обусловлена политикой Кремля. Вместе с тем, у белорусского диктатора возникли проблемы со здоровьем, что, возможно, сказалось на его умственных способностях.
- У Лукашенко заподозрили болезнь перед 9 мая, когда он не в самом лучшем состоянии приехал в Москву на парад к Путину. После этого он не смог произнести речь на Дне Победы впервые за время правления и пропустил день флага.
- В ГУР МО подтвердил информацию, что у Лукашенко проблемы со здоровьем Прояснить ситуацию решил сам диктатор. Он заявил, что у него был аденовирус и заверил, что не собирается умирать.
- В то же время, по данным белорусской оппозиции, у Лукашенко сильная вирусная инфекция, повлекшая небольшие осложнения. Речь идет о незначительном воспалении сердечной мышцы – миокардите.