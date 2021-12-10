Лукашенко заявил о предотвращении 10 терактов в год и обвинил Украину
Источник:БЕЛТА
Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году в Беларуси якобы предотвращено 10 попыток совершить теракты в стране. По словам самопровозглашенного президента, их планировали осуществить те, кто находятся под покровительством других стран, в том числе Украины.
Об этом Лукашенко заявил в интервью турецкому TRT. В якобы преступных действиях он увидел "след" не только Украины.
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В интервью белорусский лидер обвинил США в давлении на Беларусь.
За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов. Со стороны наших беглецов, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины,
– отметил Лукашенко.
Что Лукашенко раньше говорил об Украине
Это уже не первое заявление Лукашенко о причастности Украины к беспорядкам на территории Беларуси.
- Во время пресс-конференции в честь годовщины выборов самопровозглашенный президент Беларуси заговорил о признании оккупации Крыма. Он заявил о том, что оккупированный украинский полуостров Крым якобы "российский". Кроме того, он выразил желание посетить его.
- Недавно Лукашенко сказал, что мигранты на польско-белорусской границе якобы получали оружие контрабандой из Украины. По его словам, это для того чтобы спровоцировать конфликт с Польшей.
- Также Лукашенко вступился за Россию, на которую якобы повесили ярлык, что якобы она планирует нападение на Украину. По его словам, сделали это страны Запада.