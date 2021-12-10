Лукашенко заявил о предотвращении 10 терактов в год и обвинил Украину

Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году в Беларуси якобы предотвращено 10 попыток совершить теракты в стране. По словам самопровозглашенного президента, их планировали осуществить те, кто находятся под покровительством других стран, в том числе Украины.

Об этом Лукашенко заявил в интервью турецкому TRT. В якобы преступных действиях он увидел "след" не только Украины.

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В интервью белорусский лидер обвинил США в давлении на Беларусь.

За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов. Со стороны наших беглецов, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины,

– отметил Лукашенко.

Что Лукашенко раньше говорил об Украине

Сам Лукашенко ранее объяснил, что они с Путиным родные братья. Александр Лукашенко говорит, что они с Владимиром Путиным "видят одинаковыми глазами этот мир".

Это уже не первое заявление Лукашенко о причастности Украины к беспорядкам на территории Беларуси.