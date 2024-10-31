Лукашенко заявил, что в 2022 году ему звонили украинские генералы, чтобы сдаться в плен

Самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы в начале полномасштабного вторжения командование ВСУ пыталось через него связаться с Москвой для переговоров.

Об этом он заявил на конференции по евразийской безопасности, отметив, что Киев видел в нем посредника для переговоров, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что заявил Лукашенко

В своем заявлении самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз повторил российский нарратив о том, что это якобы Кремль по просьбе отвел войска от Киева в начале полномасштабного вторжения. Более того, он сказал, что якобы командование ВСУ просило его взять их "в плен".

Мне звонили украинские генералы, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Договоримся, не будем и так далее". Отвели войска от Киева и что потом? Еще раз поверили (Западу – 24 Канал). И какой результат? Мы видим,

– заявил белорусский диктатор.

Он также в очередной раз заверил, что Беларусь якобы не планирует вмешиваться в ход войны России против Украины. Однако признал, что российские войска попали в Украину и через территорию его страны, отметив, что со временем станет известно, кто "спровоцировал" россиян.

К слову, в недавнем интервью Лукашенко также заявил, что готов позволить Путину применить ядерное оружие, которое привезли в Беларусь. По его словам, несколько десятков ядерных боеприпасов разместили в Беларуси в апреле 2024 года.