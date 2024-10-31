Про це він заявив на конференції з євразійської безпеки, зазначивши, що Київ бачив у ньому посередника для перемовин, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що заявив Лукашенко

У своїй заяві самопроголошений президент Білорусі вкотре повторив російський наратив про те, що це буцімто Кремль на прохання відвів війська від Києва на початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, він сказав, що нібито командування ЗСУ просило його взяти їх "у полон".

Мені дзвонили українські генерали, просили зв'язатися з Путіним через мене, щоб зупинити війну і якось здатися в полон. Усі підключилися і почали давити на Путіна: "Домовмося, не будемо й так далі". Відвели війська від Києва та що потім? Ще раз повірили (Заходу – 24 Канал). І який результат? Ми бачимо,

– заявив білоруський диктатор.

Він також вкотре запевнив, що Білорусь нібито не планує втручатися у перебіг війни Росії проти України. Однак визнав, що російські війська потрапили в Україну й через територію його країни, зазначивши, що з часом стане відомо, хто "спровокував" росіян.

До слова, у нещодавньому інтерв'ю Лукашенко також заявив, що готовий дозволити Путіну застосувати ядерну зброю, яку привезли до Білорусі. За його словами, кілька десятків ядерних боєприпасів розмістили в Білорусі у квітні 2024 року.