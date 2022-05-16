Месяц жила с обломком российского снаряда в голове: 13-летняя София наконец встретилась с братом

Софийка из Николаевской области наконец смогла встретиться со своим братиком, с которым не виделась с начала войны. В марте девочка попала под обстрел россиян.

Обломок вражеского снаряда попал 13-летней Софийке в голову. Об этом рассказал бывший уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Важно В Днепре умер 11-летний мальчик из Золотого: он был в очень тяжелом состоянии из-за обстрелов РФ

Как ребенок попал под обстрел

Утром 5 марта Софийка с мамой заклеивала окна, чтобы уберечь себя и дом от ударной волны. Российские оккупанты сбросили бомбы на их село. Последнее, что девочка услышала, был свист ракеты и слова мамы "Убегай!". Затем осколок попал Соне в голову.

Кулеба отметил, что девочку чудом удалось спасти команде Владимира Жовнира и Павла Плавского из Охматдета. С помощью самой современной техники врачи смогли достать этот обломок из головы. Все 4 недели у Софии почти не двигались правые рука и нога, поэтому в дальнейшем она должна посещать реабилитолога.

Он также добавил, что мама с дочкой и сыном будут проживать сейчас в его доме, где смогут прийти в себя и восстановиться.

Сколько детей пострадали от войны

С начала полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины, пострадали по меньшей мере 647 детей. По состоянию на 15 мая 227 из них погибли, а 420 – пострадали. Отметим, что это лишь приблизительные цифры. Подсчет усложняется на оккупированных территориях, поэтому на самом деле количество жертв может быть больше.

Больше всего пострадавших в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, 1 214 детей считают пропавшими без вести.

Трагические случаи с детьми во время войны

В больнице Днепра недавно умер 11-летний мальчик из Золотого, что в Харьковской области. Из-за обстрелов России он находился в крайне тяжелом состоянии.

12 мая в Херсонской области от обстрелов российских захватчиков травмировались 2 детей. Россияне обстреляли деревню Добрянка в Бериславском районе. Ранили 9-летнего мальчика.

В Днепропетровской области мальчик обнаружил боеприпас от кассетного снаряда. Он принес его домой, и взрывчатка сдетонировала. К сожалению, ребенок погиб.

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