Украинские военные вновь нанесли удар по нефтяной станции "Самара" в России

Украинские военные вновь нанесли удар по большой нефтяной станции на территории России. Этот объект принимает и смешивает сырье для нужд вражеской армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Что известно о повторной атаке на важный объект?

В ночь на 10 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Самара", что расположена вблизи поселка Просвет.

Этот объект является большим узлом, где принимают, хранят и смешивают нефть из разных регионов России, в частности из Татарстана и Западной Сибири. Именно здесь сырье с различным содержанием серы доводят до нужного состояния, чтобы сформировать экспортный сорт Urals. Кроме того, предприятие непосредственно участвует в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Военные также официально подтвердили последствия предыдущей атаки на этот объект. В частности, 7 октября там удалось уничтожить четыре огромных резервуара РВС-50000, что спровоцировало масштабный пожар на территории комплекса.

Напомним, ранее мы писали, что спутниковые снимки подтвердили о выгорании этих четырех резервуаров, а также показали последствия еще одного удара, который произошел 2 октября. Тогда аналитики оценивали общие потери России от атаки на станцию "Самара" в более чем 200 миллионов долларов.

Кроме того, Силы обороны Украины 8 октября и ночью на 9 октября поразили российский комплекс "Панцирь-С1", площадку запуска ударных дронов, командно-наблюдательный пункт и склады боеприпасов и горючего. Удары нанесли по военным объектам в России и на временно оккупированных территориях Украины.