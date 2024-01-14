50 тысяч за контракт с ВСУ: Садовый объяснил, как и кому будут платить денежное вознаграждение

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что община города обещает 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт с воинскими частями ДШВ или морской пехоты. Чиновник рассказал, на кого рассчитана эта инициатива.

Чтобы стимулировать присоединяться к ВСУ на наиболее рискованные должности, во Львове решили выплачивать добровольцам денежную награду. Андрей Садовый в эфире телемарафона рассказал, как это будет работать, передает 24 Канал.

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Деньги тем, кто больше всего рискует

Мэр отметил, что предложение материально поощрять мужчин идти в десантники и морпехи поступило от самих военных. Данное решение также поддержали представители Минобороны.

Надо помогать тем, кто больше всего рискует. Это десантно-штурмовые войска и морская пехота,

– подчеркнул Садовый.

Мэр города пояснил, что финансовый стимул может помочь человеку, желающему служить.

Очень часто человек сомневается: идти или не идти. А когда есть финансовый стимул это может дать положительный плюс,

– заметил городской голова.

Садовый отметил, что задача инициативы состоит в том, чтобы дать понять всем, что каждый должен стать на защиту нашего государства.

Кто имеет право на 50 тысяч

Сегодня во Львове живут люди из разных регионов. Это и пересланцы, и учащиеся. Если кто-нибудь из них пойдет в ТЦК и запишется в ДШВ или морскую пехоту, то автоматически получит денежное вознаграждение.

Садовый подчеркнул, что в десантные войска и морскую пехоту идут специально обученные люди. Потому это не происходит массово. Здесь есть профессиональный подход. Люди должны быть готовы и иметь желание.

Ожидается, что десятки людей в месяц смогут воспользоваться этой программой поощрения.

Человек сможет получить 50 тысяч гривен после подписания контракта. Об этом городские власти предупредят в ТЦК.

Откуда деньги

На реализацию этой программы деньги брали из бюджета города. Садовый отметил, что в этом году в поддержку Вооруженных Сил во Львове зарезервировали более одного миллиарда гривен.

Это, несмотря на то, что мы отдали наше военное НДФЛ на то, чтобы в Украине производилось собственное оружие и собственные снаряды. Нет сегодня другого приоритета ни для меня, ни для общества Львова, кроме поддержки наших ВСУ,

– заявил Садовый.

Отдельно Садовый уточнил, что идею о "финансовом стимуле" от города обсуждал в сообществе городских голов. Они тоже могут распространить эту инициативу. При этом использовать другой подход.

Так, во Львове сделали ставку на ДШУ из-за тесной связи с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая базируется в городе. Известно, что у нее недобор.