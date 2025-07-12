Во Львове зафиксировали повышение уровня угарного газа в одном из районов

В районе улицы Елены Степановны зафиксировано незначительное повышение уровня угарного газа в воздухе. Угрозы для жизни нет, но специалисты советуют жителям временно закрыть окна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Есть ли опасность для жителей?

В городском совете сообщили о повышении уровня угарного газа (оксида углерода) в воздухе. Незначительное повышение зафиксировали в районе улицы Елены Степановны днем 12 июля.

Угрозы для жизни и здоровья нет, однако специалисты советуют временно закрыть окна и воздержаться от проветривания,

– объяснили в городском совете.

О незначительном повышении руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко. По ее словам, ситуация контролируемая, а показатели загрязнения – в пределах допустимых для кратковременного воздействия.

Напомним, что в ночь на 12 июля Россия осуществила массированный обстрел Львова, использовав десятки ударных беспилотников. В результате атаки пострадали 9 человек, среди которых 11-летний парень. Двух человек госпитализировали, а все остальные получили помощь на местах.