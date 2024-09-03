Львов побил абсолютный температурный рекорд

Во Львове синоптики зафиксировали новый температурный рекорд. Показатели термометра достигли 29,3 градуса тепла, что является абсолютным рекордом для этого дня за всю историю наблюдений.

Об этом сообщили во львовском региональном гидрометцентре. Многолетний максимум темепературы воздуха городе Льва был перекрыт вчера, 2 сентября.

Смотрите также Жара идет на спад: будет ли сильное похолодание в ближайшие дни

"Отметка термометра поднялась до 29,3 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд фиксировали в 2015 году, когда столбик термометра показывал 28,8 градусов тепла.

Львовский гидрометцентр имеет данные о температуре воздуха на Львовщине с 1946 года, то есть температура воздуха 2 сентября 2024 года во Львове является самой высокой для этого дня за последние 78 лет.

Заметьте. В этом году лето в Украине было аномально жарким. Кое-где температура воздуха даже превысила +40 градусов. Более того, и начало осени в Украине довольно теплое. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью 24 Каналу отметила, что метеорологическое лето закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд.