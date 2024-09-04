Из семьи выжил только муж: россияне убили во Львове маму и ее трех дочерей

Россия продолжает забирать жизни мирных украинцев. Жертвами ночной атаки россиян стали мама и ее три дочери.

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что выжить удалось только мужчине. Напомним, что в результате удара россиян по Львову погибли 7 человек.

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Что известно о жертвах в результате атаки России на Львов

После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только муж. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарина и Эмилия – погибли в собственном доме,

– рассказал Садовый.

Погибшая семья в результате российского обстрела / Фото Андрея Садового

Городской глава рассказал, что Ярине Базилевич был всего 21 год. В сети "ТВОРИ" поделились, что девушка была программным менеджером Офиса "Львов – Молодежная столица Европы 2025".

Также в УКУ рассказали, что Дарье было всего 18 лет. Она училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была активной студенткой, менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ и пластункой. Девушка также занималась театральным искусством в студии, исследуя различные аспекты актерского мастерства.

"Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", – написал мэр Львова.