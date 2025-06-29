Укр Рус
24 Канал Новости Украины У мережі пишуть, що “Шахед” впав в історичному центрі Львова: Садовий прокоментував
29 июня, 14:51
1

В сети пишут, что "Шахед" упал в историческом центре Львова: Садовый прокомментировал

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Андрей Садовый опроверг фейк о падении "Шахеда" в центре Львова, отметив, что фото является старым и сделанным на выставке.
  • Львовская область подверглась атаке крылатыми ракетами Х-101 и ударными дронами.

В ночь на 29 июня враг массированно ударил по Украине. После нынешнего обстрела в сети начали распространять фейк о сбитии "Шахеда" в центре Львова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

Смотрите также Россия атаковала Украину более 530 целями: сколько удалось сбить

Действительно ли во Львове упал сбитый дрон

Андрей Садовый отметил, что информация о том, что якобы во Львове упал "Шахед" – это фейк.

Это не соответствует действительности. Фото – старое, сделанное ранее на выставке, 
– объяснил он.

Фейк, который распространяют по сети после атаки / фото Андрея Садового

Отметим, что этой ночью Львовскую область атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны. По словам мэра города, россияне били по критической инфраструктуре области.

В частности, в Дрогобыче попали по объекту промышленной инфраструктуры, часть города осталась без света. В городе фиксируют незначительное превышение диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода. Однако угрозы жизни для жителей Дрогобыча нет.