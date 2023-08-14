Во Львове возле ТРЦ Forum обрушился балкон с мужчиной на проезжую часть
Источник:Львовский городской совет
13 августа около 23:00 во Львове оборвался балкон на четвертом этаже. Это произошло на улице Под Дубом, 2.
Как оказалось, балкон обрушился вместе с мужчиной. К счастью, он жив.
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Во Львове обвалился балкон с мужем
Как стало известно, обрушение произошло возле ТРЦ Forum. Балкон упал на проезжую часть.
К счастью, 43-летний мужчина, находившийся на балконе, жив. Его оперативно забрала карета скорой помощи и отвезла в больницу св. Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова, где медики оказывают необходимую помощь.
Последствия падения балкона во Львове: смотрите видео
Известно, что мужчина жил в этом доме. Сама квартира – приватизированная.
Соответствующий участок коммунальщики уже огородили. Отмечается, что фасад этого дома ремонтировали до открытия торгового центра Forum менее 10 лет назад. В настоящее время специалисты обследуют участок и выясняют детали инцидента.
Во Львове обвалился балкон / фото горсовета
Падение балкона во Львове / фото горсовета
Другие подобные случаи
- Напомним, в ночь на 31 июля во Львове произошел обвал балкона. Это случилось на улице Родниковой, 43. К счастью, никто из людей не пострадал.
- Отмечалось, что дом находится в сособственности управляющей компании и жильцов. Сама квартира – много лет как приватизированная, поэтому является собственностью конкретных хозяев.
- В Шевченковской районной администрации уточнили, что участок, где произошел оползень, огородили и начали забирать элементы балкона. После этого специалисты обследуют весь дом.
- Кроме этого, в Киеве на припаркованный автомобиль упал балкон. Как стало известно, кусок балкона упал на автомобиль Hyundai, который стоял возле жилого дома. Удар был такой силы, что разбилось заднее стекло в авто и погнулся потолок.
- Во Львове в результате падения фрагмента балкона была травмирована 18-летняя девушка. Пострадавшую доставили в коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.