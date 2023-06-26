Во Львове 20-летнего парня убило током на крыше поезда
Источник:Полиция Львовской области
Во Львове погиб 20-летний парень от поражения током на крыше локомотива. Это произошло 25 июня.
Погибший юноша был жителем Яворивского района. Смертельная трагедия произошла на улице Таллиннской во Львове.
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Во Львове молодого парня убило током
Как рассказали правоохранители, около 9 утра 25 июня на крыше локомотива было обнаружено тело 20-летнего жителя одного из сел Яворивского района.
Оказалось, что парень погиб из-за поражения электрическим током.
В результате следователи открыли уголовное производство по статье о несчастном случае. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Кстати, на улице Таллинской расположено локомотивное депо "Львов – Запад" Львовской железной дороги.
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