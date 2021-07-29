Устроил гонки: во Львове патрульные пешком догнали мотоциклиста – видео
29 июля 2021 , 12:05Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Патрульные заметили мотоциклиста на улице Рубчака во Львове. Он обгонял авто на пешеходном переходе. Полицейские дали указание, чтобы злоумышленник остановился. Но он не послушал. Впоследствии правоохранители догнали его пешком.
Инцидент произошел 28 июля около 9 часов утра. В сети опубликовали видео.
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Как полицейские пешком догоняли нарушителя
- Полицейские преследовали 27-летнего правонарушителя на служебном авто.
- Вместе с ним ехала еще пассажирка.
- Пока патрульные ехали за злоумышленником, он еще раз сделал обгон на пешеходном переходе и дважды проехал на красный светофор.
- На улице Научной он едва не сбил пешехода.
- Но впоследствии мужчина оставил женщину, а сам свернул в чащу.
- Патрульные вынуждены были догонять его пешком.
- Когда полицейские поймали водителя, он не мог объяснить, почему убегал.
- Как оказалось позже, у нарушителя не было права управлять мотоциклом, поэтому он заплатит за это штраф – 3 400 гривен.
- Также он получил административный протокол за невыполнение требований об остановке.
Как патрульные догоняли мотоциклиста пешком во Львове: смотрите видео