Устроил гонки: во Львове патрульные пешком догнали мотоциклиста – видео

12:05

Патрульные заметили мотоциклиста на улице Рубчака во Львове. Он обгонял авто на пешеходном переходе. Полицейские дали указание, чтобы злоумышленник остановился. Но он не послушал. Впоследствии правоохранители догнали его пешком.