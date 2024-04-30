Во Львове задержали работников онкоцентра и вручили им повестки: в ТЦК объяснили ситуацию
Источник:"Эспрессо"
В сети 30 апреля начала распространяться информация о том, что медики-физики из онкологического центра во Львове были задержаны представителями ТЦК. Мужчины действительно получили повестки, уточнили данные в ТЦК, а после – их отпустили.
В частности об этом инциденте писали в телеграм-канале "Львовыч". Сейчас в ТЦК и Первом медицинском объединении Львова прокомментировали ситуацию с вручением повесток.
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Медиков задержали по дороге на работу
Как сообщали в сети, утром 30 апреля работники ТЦК задержали двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова, которые работали в онкологическом центре. Пользователи утверждали, что якобы эти действия "привели к тому, что работа центра просто остановилась". Более того, в сети также писали, что якобы "100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК".
Впрочем, это не так. Как пояснили во Львовском ОТЦК и СП объяснили, что двух физиков пригласили в ТЦК, где уточнили личные данные медиков. Во время проверки стало известно, что они стоят на учете в другом военкомате, поэтому повестки выдали по месту регистрации.
Так, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству,
– заявили в ТЦК.
В онкоцентре также прокомментировали инцидент
В Первом медицинском объединении Львова отметили, что после вручения повесток двум медицинским физикам онкологический центр работает в обычном режиме. В то же время в объединении избежали ответа на вопрос о том, приостанавливал ли работу центр из-за отсутствия двух специалистов.
Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме. Физики центра находятся на работе. Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК – для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей,
– сообщили в Первом медицинском объединении Львова.
Новый порядок обновления данных в ТЦК
- 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Тогда все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК. Говорится и о тех украинцах, которые проживают за рубежом.
- На обновление данных военнообязанный имеет 60 дней. Если в течение этого времени он не обновит свои личные данные, то его объявляют в розыск и полиция может принудительно доставить его в ТЦК.
- Если этого не удастся, то уклониста могут лишить права управлять автомобилем, а также наложить штраф до 25 тысяч гривен.