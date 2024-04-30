Во Львове задержали работников онкоцентра и вручили им повестки: в ТЦК объяснили ситуацию

В сети 30 апреля начала распространяться информация о том, что медики-физики из онкологического центра во Львове были задержаны представителями ТЦК. Мужчины действительно получили повестки, уточнили данные в ТЦК, а после – их отпустили.

В частности об этом инциденте писали в телеграм-канале "Львовыч". Сейчас в ТЦК и Первом медицинском объединении Львова прокомментировали ситуацию с вручением повесток.

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Медиков задержали по дороге на работу

Как сообщали в сети, утром 30 апреля работники ТЦК задержали двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова, которые работали в онкологическом центре. Пользователи утверждали, что якобы эти действия "привели к тому, что работа центра просто остановилась". Более того, в сети также писали, что якобы "100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК".

Впрочем, это не так. Как пояснили во Львовском ОТЦК и СП объяснили, что двух физиков пригласили в ТЦК, где уточнили личные данные медиков. Во время проверки стало известно, что они стоят на учете в другом военкомате, поэтому повестки выдали по месту регистрации.

Так, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству,

– заявили в ТЦК.

В онкоцентре также прокомментировали инцидент

В Первом медицинском объединении Львова отметили, что после вручения повесток двум медицинским физикам онкологический центр работает в обычном режиме. В то же время в объединении избежали ответа на вопрос о том, приостанавливал ли работу центр из-за отсутствия двух специалистов.

Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме. Физики центра находятся на работе. Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК – для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей,

– сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Новый порядок обновления данных в ТЦК