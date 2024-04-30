Зокрема про цей інцидент писали в телеграм-каналі "Львівич". Наразі у ТЦК та Першому медичному об'єднанні Львова прокоментували ситуацію з врученням повісток.

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Медиків затримали дорогою на роботу

Як повідомляли у мережі, зранку 30 квітня працівники ТЦК затримали двох медичних фізиків Першого медичного об'єднання Львова, які працювали в онкологічному центрі. Користувачі стверджували, що буцімто ці дії "призвели до того, що робота центру просто зупинилася". Ба більше, у мережі також писали, що нібито "100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК".

Втім, це не так. Як пояснили у Львівському ОТЦК та СП пояснили, що двох фізиків запросили до ТЦК, де уточнили особисті дані медиків. Під час перевірки стало відомо, що вони стоять на обліку в іншому військкоматі, тому повістки видали за місцем реєстрації.

Так, двох медичних фізиків Першого медичного об'єднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані й виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством,

– заявили в ТЦК.

В онкоцентрі також прокоментували інцидент

В Першому медичному об'єднанні Львова наголосили, що після вручення повісток двом медичним фізикам онкологічний центр працює у звичному режимі. Водночас в об'єднанні уникнули відповіді на питання щодо того, чи призупиняв роботу центр через відсутність двох фахівців.

Онкологічний центр Першого медоб'єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК – для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов'язків,

– повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

Новий порядок оновлення даних в ТЦК